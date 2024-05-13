Nihayet harekete geçildi! Kültür Bakanlığı Metin Zakoğlu'nun AKM'deki 5 oyununu iptal etti
Komedyen Metin Zakoğlu'nun AKM'deki 5 oyunu Kültür Bakanlığı tarafından iptal edildi.
Devletin imkanlarıyla sahne alıp, devletin yöneticilerine hakaret etmeyi "mizah" sananlar için nihayet somut bir adım atıldı.
Kültür Bakanlığı çıktığı her sahnesinde sözde siyasi mizah yapan Metin Zakoğlu'nun AKM'deki 5 oyununu iptal etti.
Hakareti mizah sayıyorlar!
Zakoğlu, hakkındaki karara ilişkin şu hadsiz sözleri sarf etti:
"Bu antidemokratik ve hukuksuz durumu asla kabul etmiyorum. Sanatçıların ağzı torba değildir, kimse büzemez. Bununla ilgili avukatlarım sözleşmenin feshiyle ilgili gerekli tüm birimlere başvurularını yapacak. Atatürk Kültür Merkezi, AKP kültür merkezi değildir. Adını Atatürk’ten almış, sanatçıların seyirciyle buluştuğu kıymetli bir kültür merkezidir. Kimse sanatçıya bir sansür uygulayamaz. Hem beni hem seyircilerimi mağdur edecek şekilde AKM’den atmak hangi cüretle yapılabilen bir davranıştır?"
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