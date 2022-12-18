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Gündem Nihayet harekete geçildi! Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Uğur Kutay hakkında soruşturma başlattı
Gündem

Nihayet harekete geçildi! Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Uğur Kutay hakkında soruşturma başlattı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'e (sav) dinsizce hakaret eden Birgün yazarı ve YTÜ Öğretim Üyesi Uğur Kutay hakkında soruşturma başlattı.

Yeniakit Publisher
2022-12-18 20:12:00 - 2022-12-18 21:21:20
Nihayet harekete geçildi! Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Uğur Kutay hakkında soruşturma başlattı

 Yeniakit.com.tr 

Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'e (sav) dinsizce hakaret eden Birgün yazarı ve YTÜ Öğretim Üyesi Uğur Kutay'a tepkiler dinmiyor.

YTÜ'de bir araya gelen Müslüman öğrenciler, Kutay'ın hadsiz sözlerine sert ifadelerle tepki gösterip, fakültede tekbirlerle yürüyüş gerçekleştirmişti.

Öte yandan Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak da talebeleri ile YTÜ önüne gelerek bir basın açıklaması düzenlemiş, Kutay'a, "Zerre haysiyetin varsa, Efendimiz'in (sav) müjdelediği kumandan tarafından fethedilen şehrimiz İstanbul'u terk et" çağrısı yapmışlardı.

Gelen tepkilerin ardından nihayet harekete geçen Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Efendimiz'e (sav) hakaret eden YTÜ Öğretim Üyesi ve Birgün yazarı Uğur Kutay hakkında “Dini değerleri aşağılama” suçundan soruşturma başlattı.

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