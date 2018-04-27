Nihat Kahveci'den flaş yorum: Beşiktaş her zaman maçı sahada kazanır

Beşiktaş, 3 Mayıs'ta Fenerbahçe'yle oynaması gereken Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşına çıkmama kararı verdi.



Tarihi karar sonrası Siyah Beyazlılar'ın eski futbolcularından Nihat Kahveci, resmi Twitter hesabından bir mesaj yayımladı.



Milli futbolcu, kararla ilgili olarak "Beşiktaş her zaman maçı sahada kazanır. Ben maçı oynamayı tercih ederdim 10 kişi ile olsa bile. Bu benim görüşüm, o kadar." yorumunu yaptı.



Nihat, Beşiktaş'ın efsanevi başkanı Süleyman Seba'nın fotoğrafını da paylaşarak "İyi ki vardın. İyi ki seni tanıdık. Büyük Başkan" mesajını yayımladı.