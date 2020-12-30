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Aktüel Niğde'de sahte içki operasyonu
Aktüel

Niğde'de sahte içki operasyonu

Yeniakit Publisher
2020-12-30 17:11:08 -
Niğde'de sahte içki operasyonu

NİĞDE (AA) - Niğde'de bir bağ evinde 360 litre etil alkol ve 21 litre sahte içki ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki üretimi yapıldığı tespit edilen bir bağ evine operasyon düzenledi.

Ekipler, evde yaptığı aramada, 360 litre etil alkol, 21 litre sahte içki, 500 gram kuru anason, 5 kilogram kuru üzüm ve alkol yapımında kullanılan araç gereçler ele geçirdi.

Gözaltına alınan ev sahibi B.S'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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