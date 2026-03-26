Niğde’de fidanlar toprakla buluştu

DURSUN SUNA / NİĞDE

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Ayhan Şahenk Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde fidan dikimi yapıldı. Düzenlenen programa; Niğde Valisi Nedim Akmeşe, Bor Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Mustafa Süren, Adalet Komisyonu Başkanı Bayram Ünlü, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, akademisyenler, protokol üyeler, ilköğretim okulu ve Üniversite öğrencileri katıldı. Etkinlikte konuşan, Niğde Valisi Nedim Akmeşe, programa katılanlara teşekkür ederek, “Gençlerimize bırakacağımız en güzel miras ormanlarımızdır. Ülkemizde, ağaçlandırma da ve Ormanlarımız da dünyada 3’üncü, Avrupa’da ise 1’inci sırada yer almaktadır. Doğal zenginliğimizi artırmak için bu tür faaliyetleri sürdürmeye devam edeceğiz.” dedi.