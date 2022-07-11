Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alıyor
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alınacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde; Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ilanda yer alan birimlerine 2547 sayılı Kanun’un 31. maddesi uyarınca Öğretim Görevlisi, 2547 sayılı Kanun’un 50/d maddesi uyarınca Araştırma Görevlisi alınacak.
Duyuru Başlama Tarihi : 08.07.2022
Duyuru Bitiş Tarihi : 01.08.2022
Ön Değerlendirme Sonuç Açıklama Tarihi : 16.08.2022
Giriş Sınav Tarihi : 25.08.2022
Giriş Sınavı Sonuç Açıklama Tarihi : 01.09.2022
Sonuçların Açıklanacağı Web Adresi : www.ohu.edu.tr
Başvuru Şekli : Şahsen - Posta
İletişim : (0388) 225 26 70 – 26 71 – 26 78 – 27 74
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