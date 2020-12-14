  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Aktüel

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-14 13:32:39 -
Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

NİĞDE (AA) - Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Özdemir, AA muhabirleri ve foto muhabirleri tarafından yurt içi ve dışında çekilen ve oylamaya sunulan fotoğrafları inceledi.

Yaşam kategorisinde Muhammed Said'in "Muhammed bebeğin mutluluğu" başlıklı fotoğrafına oy veren Özdemir, spor kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası", haber kategorisinde ise Abdullah Coşkun'un "Koronavirüsle zorlu mücadele" fotoğraflarını tercih etti.

Özdemir, AA'nın her yıl, o yılı özetleyen fotoğrafları çok güzel şekilde yakaladığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"AA, anı ölümsüzleştiriyor. Bu yıla koronavirüs damgasını vurdu. Bundan dolayı sağlık çalışanlarımızın çok fotoğrafı vardı, bu seneyi özetleyen, sağlık çalışanlarının yaptığı fedakarlığı ve canları pahasına çalışmalarını özetleyen fotoğrafı seçtik. Diğer kategorilerde de çok güzel fotoğraflar vardı. AA'ya çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Tarihe çok güzel notlar düşüyor, bu anları ölümsüzleştiriyor. İnşallah bundan sonraki yıllarda çok daha güzel, sağlıktan ve mutluluktan bahseden fotoğraflar seçmek dileğiyle. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum."


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping söz verdi! 2030'a kadar süre istedi
Dünya

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping söz verdi! 2030'a kadar süre istedi

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, karbondioksit emisyonlarını 2030 yılına kadar yüzde 65'in üzerinde azaltma sözü verdi.
TRT Arapça muhabirine silahlı saldırı: Olay yerinde vefat etti
Dünya

TRT Arapça muhabirine silahlı saldırı: Olay yerinde vefat etti

TRT Arapça kanalı muhabiri Hüseyin Hattab, Suriye'nin El Bab ilçesinde öldürüldü.
Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde kura çekimi hangi gün, saat kaçta yapılacak?
Spor

Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde kura çekimi hangi gün, saat kaçta yapılacak?

Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi kura çekim tarihi merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi kura çekimleri ..
Satılık 2011 model Volvo XC90
Satılık 2011 model Volvo XC90

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay