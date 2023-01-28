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Aktüel Nezaretteki annesine ekmek arası uyuşturucu getiren şüpheli gözaltına alındı
Aktüel

Nezaretteki annesine ekmek arası uyuşturucu getiren şüpheli gözaltına alındı

İstanbul-Fatih'te polis merkezinde gözaltındaki annesine köfte ekmek içinde uyuşturucu madde getiren kız ile arkadaşı yakalandı.

Yeniakit Publisher
2023-01-28 19:33:00 -
Nezaretteki annesine ekmek arası uyuşturucu getiren şüpheli gözaltına alındı

İstanbul-Fatih'te polis merkezinde gözaltındaki annesine köfte ekmek içinde uyuşturucu madde getiren kız ile arkadaşı yakalandı.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki polis merkezinde "Elektronik Haberleşme Kanunu'na muhalefet" suçuyla ilgili 35 dosyadan gözaltında tutulan N.T'ye 24 Ocak günü kızı D.A. tarafından getirilen köfte ekmeği kontrol eden ekipler, alüminyum folyoya sarılı 2.30 gram eroin buldu.

Gözaltına alınan D.A. ve arkadaşı C.D, "uyuşturucu veya uyarıcı madde temin etmek" suçundan sevk edildikleri adliyede, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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