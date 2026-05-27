İSLAM New York'ta binlerce Müslüman bayram namazında buluştu
ABD’nin New York kentinde Kurban Bayramı vesilesiyle binlerce Müslüman bayram namazında bir araya geldi. New York Belediye Başkanı Zohran Kwame Mamdani de bayram namazına katıldı.

ABD’de Kurban Bayramı vesilesiyle binlerce Müslüman bayram namazında bir araya geldi. Bayram sabahının erken saatlerinde camilere ve açık alanlarda düzenlenen bayram programlarına akın eden binlerce Müslüman, bayram namazı için saf tuttu. Türk, Arap, Güney Asyalı ve Afrikalı toplulukların yoğun olarak yaşadığı bölgelerdeki camilerde büyük kalabalıklar oluştu. New York kentinde bayram coşkusunun en yoğun yaşandığı adreslerden biri Bronx ilçesindeki Macombs Dam Park oldu. Binlerce kişinin katıldığı bayram namazında geniş güvenlik önlemleri alınırken, aileler ve çocuklar da bayram sevincini birlikte yaşadı. Programa New York Belediye Başkanı Zohran Kwame Mamdani de katıldı.

Bayram namazının ardından katılımcılara hitap eden Mamdani, New York’taki tüm toplum kesimlerine birlik mesajı verdi. Mamdani, "New York Şehri'nin ilk Müslüman belediye başkanı olarak, bu şehri evi olarak gören her bir kişinin bunu yapmaya devam edebilmesini sağlamak için bu dayanışma bakış açısıyla liderlik etmeye kararlıyım" dedi.

 

Bayramın bazı Müslüman topluluklar için zor bir döneme denk geldiğini ifade eden Mamdani, "Biliyorum ki, normalde tüm yıl boyunca iple çektiğimiz bu neşeli gün, buradaki birçok kişi için acı dolu bir zamana denk geliyor. Bu acı, ister San Diego Camisi'nde meydana gelen ölümcül saldırının yasını tutmaktan, ister yurtdışındaki sevdiklerimiz için duyduğumuz endişeden, ister burada New York'ta zorluklarla karşı karşıya kalanlar için duyduğumuz endişeden kaynaklansın" ifadelerini kullandı.

Konuşmasında Kur’an-ı Kerim’den Ali İmran Suresi’nin 103. ayetine hatırlatan Mamdani, "Ve böyle zamanlarda, Ali İmran Suresi'nin 103. ayetindeki sözler bana teselli veriyor. Hep birlikte Allah’ın ipine sımsıkı yapışın bölünüp parçalanmayın" ifadelerini kullandı.

Kurban Bayramı’nın fedakarlık ve dayanışma ruhuna vurgu yapan Mamdani, "Bugün burada bayramın tadını çıkarırken, fedakarlığımızın sadece daha büyük bir barış değil, aynı zamanda daha büyük bir refah da getireceğini hatırlayalım" dedi.

