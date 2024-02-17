New York borsası düşüşle kapandı

Kapanışta Dow Jones endeksi 140 puanın üzerinde düştü ve yüzde 0,37 azalışla 38.627,99 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,48 azalarak 5.005,57 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,82 kayıpla 15.775,65 puana indi.

ABD'de tüketici fiyatlarının ardından üretici fiyatlarının da tahminleri aşması sonrası ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine beklenenden geç başlayabileceğine dair öngörülerin güçlenmesiyle pay piyasalarında haftanın son işlem gününde negatif bir seyir izlendi.

Ülkede açıklanan verilere göre, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ocakta aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 0,9 artışla beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Bu dönemde ÜFE, aylık bazda son beş ayın en yüksek artışını kaydetti.

Değişken gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE de ocakta aylık bazda yüzde 0,5 ile Temmuz 2023'ten bu yana en hızlı artışını kaydederken, yıllık bazda da yüzde 2 yükselerek piyasa beklentilerini aştı.

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Analistler, bu hafta açıklanan tüketici fiyatlarının ardından üretici fiyatlarının da beklentileri aşmasının enflasyona dair endişeleri artırdığını ve Fed'in yakın zamanda faiz indirimine başlayabileceğine yönelik öngörüleri zayıflattığını belirtti.

Beklentilerin üzerinde gelen ÜFE verileri sonrası ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,33 seviyesine kadar çıktı.

Ayrıca makroekonomik veri tarafında, ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi de şubatta 79,6'ya çıkmasına rağmen piyasa beklentilerinin altında kaldı.

Ülkede yapımına başlanan yeni konut sayısı ise ocakta yüzde 14,8 azalışla 1 milyon 331 bine gerileyerek Nisan 2020'den bu yana en büyük düşüşü kaydetti.

Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri de takip edilirken, Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, faiz indirimlerinin bu yaz başlamasını desteklediğini ancak daha olumlu enflasyon verilerinin daha erken bir başlangıç tarihine izin verebileceğini ifade etti.

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly de bu yıl 3 faiz indiriminin "makul" bir beklenti olduğunu kaydetti. Daly, gerekirse sabırlı davranarak hızlı hareket etmekten kaçınacaklarını, ekonomi gelişirken de hızlı bir şekilde tepki vermeye hazır olacaklarını ifade etti.

Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin ise son enflasyon verilerinin faiz oranlarını düşürmeye başlamadan önce neden daha fazla veri görmek istediklerinin önemini gösterdiğini kaydetti.

Kurumsal tarafta ise ABD'li spor giyim markası Nike'ın hisseleri, şirketin çalışanlarının yüzde 2'sini işten çıkaracağının bildirilmesi sonrası yüzde 2'nin üzerinde değer kaybetti.

Coinbase'in hisseleri ise kripto borsasının geçen yılın son çeyreğinde 2021'den bu yana ilk kar açıklamasının ardından yüzde 8'in üzerinde değer kazandı.

Applied Materials'ın hisseleri de finansal sonuçlarının güçlü gelmesi sonrası yüzde 6'nın üzerinde yükseldi.

Öte yandan, Eski ABD Başkanı Donald Trump, kendisi, çocukları ve şirketleri hakkında "emlak sektöründe yıllarca çok sayıda kişi ve kurumu dolandırdıkları" gerekçesiyle açılan davada 354,9 milyon dolar para cezasına çarptırıldı.