Nevşehir’de yarın okullar tatil mi? Nevşehir 11 Ocak Cuma kar tatili

Kar yağışı tüm yurtta hayat koşullarını etkilemeye devam ediyor. Günlerdir beyaza bürünen illerimizin arasında Nevşehir de var. Nevşehir’de kar yağışı etkili olmaya devam etmesi üzerine bugün okullar tatil edildi. Öğrenci ve veliler Nevşehir’de okullar yarın da tatil mi? Nevşehir’de okullar yarın tatil olacak mı? sorularını sormaya başladı. Peki Nevşehir’de 11 Ocak Cuma günü okullar tatil mi?

Nevşehir’de yarın (11 Ocak Cuma günü) okullar tatil mi?

Nevşehir’de yoğun kar yağışı etkisi altına girerken, il genelinde okulların yarın tatil ilan edilip edilmeyeceği soruluyor. Nevşehir Valiliği'nden şu ana kadar resmi bir açıklama gelmezken bugün ara verilen eğitim-öğretime yarın da ara verilp verilmeyeceği henüz netlik kazanmadı.

Nevşehir Valiliği bugün (10 Ocak Perşembe günü) kar yağışı nedeniyle okullar tatil etmişti. Öğrenci ve veliler Nevşehir’de yarın (11 Ocak Cuma günü) okullar tatil mi? sorusunun cevabını merak ediyor. Nevşehir Valiliği yarın okulların tatil olup olmayacağı konusunda resmi bir açıklama yapmadı.