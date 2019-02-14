Nets, Cavaliers'ı 3 uzatmada yendi - NBA'de Brooklyn Nets, Cedi Osman'ın 13 sayı, 5 ribauntluk katkı yaptığı Cleveland Cavaliers'ı 148-139 mağlup etti



ANKARA (AA) - Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Brooklyn Nets, Cleveland Cavaliers'ı 3 uzatma sonunda 148-139 yendi. NBA'e 11 maçla devam edildi. Cleveland Cavaliers ile Brooklyn Nets arasındaki mücadele büyük heyecana sahne oldu. Sonucu 3 uzatmanın ardından belli olan karşılaşmayı, 148-139 misafir Nets kazandı. Nets'in all-star oyun kurucusu D'Angelo Russell, 14'ü üçüncü uzatmada olmak üzere attığı 36 sayının yanı sıra 8 asist ve 7 ribaunt üretti. Nets'te Joe Harris de 25 sayı kaydetti. Cavaliers'ta Jordan Clarkson'ın 42 sayı, 8 ribaunt, 5 asist, Collin Sexton'ın 24 sayı, 6 ribaunt, 5 asist ve Marquese Chriss'in 23 sayı, 7 ribauntluk performansı galibiyete yetmedi. Cedi Osman ise 13 sayı, 5 ribaunt, 3 asistle oynadı.

- Ersan'dan 11 sayı, 5 ribaunt

Doğu Konferansı lideri Milwaukee Bucks, konferansın 3. sırasındaki Indiana Pacers'ı deplasmanda 106-97 mağlup etti. Bucks'ın yıldız oyuncusu Giannis Antetokounmpo, 33 sayı, 19 ribaunt ve 11 asistle "triple double"a imza attı. Ersan İlyasova da 11 sayı, 5 ribauntluk katkıda bulundu. Pacers cephesinde Bojan Bogdanovic 20 sayı, 6 ribaunt, Domantas Sabonis 14 sayı, 9 ribaunt ve Darren Collison 14 sayı, 7 asist, 6 ribaunt üretti.

- Sonuçlar Cleveland Cavaliers-Brooklyn Nets: 139-148 (uzatmada) Indiana Pacers-Milwaukee Bucks: 97-106 Boston Celtics-Detroit Pistons: 118-110 New York Knicks-Philadelphia 76ers: 111-126 Toronto Raptors-Washington Wizards: 129-120 Chicago Bulls-Memphis Grizzlies: 122-110 Minnesota Timberwolves-Houston Rockets: 121-111 Dallas Mavericks-Miami Heat: 101-112 Denver Nuggets-Sacramento Kings: 120-118 Los Angeles Clippers-Phoenix Suns: 134-107 Portland Trail Blazers-Golden State Warriors: 129-107

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