Neslihan Atagül kimdir nereli? Neslihan Atagül hayatı

Neslihan Atagül kimdir? Neslihan Atagül, 20 Ağustos 1992 tarihinde İstanbul'da doğdu. Annesi Beyaz Rus, babası Çerkes kökenlidir. 2005 yılında Erberk Ajans'a kayıt yaptırdıktan 2 ay sonra bir reklam filminde oynamıştır. Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde okumaktadır.

Show TV'de yayınlanan Fatih Harbiye (2013-2014) dizisinde Neriman Solmaz rolünde ve Araf ve Senden Bana Kalan filmlerinde başrol oynadığı dikkat çekicidir. Oyunculuk kariyeri boyunca, Tokyo Uluslararası Film Festivali'nde "En İyi Kadın Oyuncu” Akademi Ödülü de dahil olmak üzere, performansları için çok sayıda ödül ve övgü aldı. Neslihan Atagül Doğulu, oyunculuk hayatına ilk kez 2006'da Yaprak Dökümü dizisinde Deniz karakteriyle adım attı. Neslihan Atagül, Nare'yi canlandıran Sefirin Kızı dizisinde oynadı. Canım Babam, Hayat Devam Ediyor, Fatih Harbiye, Kara Sevda gibi dizilerde oynayan Aatgül, Araf, Senden Bana Kalan filmlerinde rol aldı.