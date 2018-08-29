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Nemlendirici sürerken bu hatalara düşmeyin!

Nemlendirici kullanırken nelere dikkat etmek gerekir? İşte nemlendirici kullanırken dikkat edilmsi gerekenler...

29 Ağustos 2018 Çarşamba 17:13
Nemlendirici sürerken bu hatalara düşmeyin!

Nemlendirici sürdükten sonra yapılan en büyük hatalardan biri, gün içerisinde nemlendiriciyi tazelememenizdir. Sabahları sürdüğünüz nemlendirici, gün içerisinde etkisini kaybeder. Bu nedenle tekrar nemlendirici uygulamayı ihmal etmeyin.

Nemlendirici sürerken yapılan bir diğer hata ise nemlendiriciyi sürme şekli ve miktarıdır. Cildinizin ihtiyaç duyduğu kadar nemlendirici sürmek ve sürerken olabildiğince nazik davranmak gerekir. Hızlı ve bastırarak sürülen nemlendirici ciltte iltihaplanma ve sivilce gibi sorunların oluşmasına yol açabilir.

Haber Tarihi: 29 Ağustos 2018 Çarşamba 17:13
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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