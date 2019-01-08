0553 313 94 23

Neden horluyoruz?

Üst solunum yollarındaki zayıflık horlama sebebidir.

08 Ocak 2019 Salı 20:07
Neden horluyoruz?

Alkol, uyku ve uykuya sebeh olan ilaçlar kasları gevşetir, dil arkaya hava yoluna düşer veya boğaz kasları her iki taraftan hava yolunu kapatır. Bu durum derin uyku esnasında da olabilir. Ve tehlikelidir.

● Uzun ve gevşek bir yumuşak damak, solunum esnasında da aşağı sarkıp, horlamaya yol açar. Uzun bir küçük dil durumu daha da kötüleştirir.

● Boğaz dokularının normalden fazla şiş olması, kilolu kişilerde kalın boyun problem yapar.

● Burunda tıkanıklık olduğunda hava geçişi için daha fazla efor gerekir. Bu, boğazda vakum etkisi yapar ve boğazdaki gevşek dokuların birbirine çarpmasına yol açar. Sonuç olarak da horlama olur. Dolayısıyla horlama sıklıkla alerjik nezle mevsimi baharda veya nezle ya da sinüs enfeksiyonunda olur.
Ne yapabilirsiniz?

Sağlıklı ve sporla iç içe bir hayat tarzı geliştirin.

● Yatmadan önce uyku hapı, sakinleştirici ilaçlar ve uyku veren antihistaminiklerden almayın.

● Sigara ve alkolden uzak durun.

● Yatmadan önce de ağır yemek ve abur cubur yemeyin.

● Yatış ve kalkış saatlerinizin düzenli olmasına dikkat edin.

● Sırtüstü değil yan yatın.

● Yüksek ve mümkünse ortopedik bir yastıkta uyuyun.

Horlama bebeklerde gelişimin bir parçası

Bebekler genel olarak altı aylık olana kadar düzensiz, hızlı solurlar ve nefes tutma dönemleri olabilir. Bu bebeklerin gelişiminin bir parçasıdır. Sadece nefes almayı unuturlar. Ancak çocukta renk değişikliği meydana geliyorsa bu, o zaman önem taşır.

● Büyük bademcik ya da geniz eti olan çocuklar sıklıkla horlar.

● Anormal yatış pozisyonları,

● Ağzı açık uyuma, sabah ağız kuruluğu ile uyanma, baş ağrısı,

● Uyku sırasında aşırı terleme, hareket etme, diş gıcırtma,

● Uyurgezerlik,

● Sık sık kâbus görme,

● Uykudan çığlık atarak, ağlayarak uyanma,

● Uykuda idrar kaçırma,

● Uykuya dalma güçlüğü veya uyku sırasında sık uyanma,

● Sık üst solunum yolu enfeksiyonu geçirme

● Hiperaktivite, okul sorunları, depresyon, aşırı utangaçlık,

● İştahsızlık, büyüme geriliği veya obezite,

● Sebebi açıklanamayan hipertansiyon ve kalp yetmezliği...

Bu şikâyetlerden bir veya birkaçının olması durumunda bir ''uyku bozukluğu uzmanına'' başvurmanızda yarar var.

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 20:12
  1. horlama
  2. horlamanın sebepleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Avrupa borsaları yükselişle kapandı
    1. Avrupa borsaları yükselişle kapandı
    2. Sarımsağı mutlaka dövün
    3. Voleybol: AXA Sigorta Kadınlar Kupa..
    4. Kaya büyüklüğünde altın ele geçirildi!
    5. Çavuşoğlu Yemenli mevkidaşı el-Yemani..
    6. Irak'ta Kerbela Valisi yolsuzluk..
    7. AK Parti MKYK Toplantısı
    8. Başakşehir, Alican Özfesli ile anlaştı!
    9. Çorum'da yarın okullar tatil mi? Çorum..
    10. Tunceli-Erzincan kara yolu ulaşıma..
    11. FETÖ'nün TSK'deki "kripto..
    12. BOTAŞ'tan o iddiaya yalanlama geldi
    13. Futbol: Hazırlık maçı
    14. Mide fıtığı nedir?
    15. Amasya'da hafif ticari araç devrildi:..
    16. AK Parti MKYK Toplantısı
    17. Düğmeye basıldı! S.Arabistan'da dev..
    18. AK Parti MKYK toplantısı sona erdi
    19. Malatya'da ambulans ile kamyonet..
    20. "Eski ABD askeri Temmuz 2018'den beri..
    RTÜK o kelimeyi yasakladı!
    RTÜK o kelimeyi yasakladı!
    O sapkın projeyi Bakanlık iptal etti
    O sapkın projeyi Bakanlık iptal etti
    Tüm dünyanın gözü orada! Suudi genç kız hakkında karar verildi
    Tüm dünyanın gözü orada! Suudi genç kız hakkında karar verildi
    Nevşin Mengü'den TV5'te Esed güzellemesi!
    Nevşin Mengü'den TV5'te Esed güzellemesi!
    İttifaka onlar da katıldı! O ilde Saadet adayı desteklenecek
    İttifaka onlar da katıldı! O ilde Saadet adayı desteklenecek

    Günün Karikatürü

    8 Ocak 2019
    Erdoğan müjdeleri peş peşe sıraladı! 'Elektrik, kredi kartı, tarım...'
    Erdoğan müjdeleri peş peşe sıraladı! 'Elektrik, kredi kartı, tarım...'
    Sağlık raporlarında yeni dönem başlıyor! Bakan Koca açıkladı
    Sağlık raporlarında yeni dönem başlıyor! Bakan Koca açıkladı