Neden horluyoruz?

Alkol, uyku ve uykuya sebeh olan ilaçlar kasları gevşetir, dil arkaya hava yoluna düşer veya boğaz kasları her iki taraftan hava yolunu kapatır. Bu durum derin uyku esnasında da olabilir. Ve tehlikelidir.

● Uzun ve gevşek bir yumuşak damak, solunum esnasında da aşağı sarkıp, horlamaya yol açar. Uzun bir küçük dil durumu daha da kötüleştirir.

● Boğaz dokularının normalden fazla şiş olması, kilolu kişilerde kalın boyun problem yapar.

● Burunda tıkanıklık olduğunda hava geçişi için daha fazla efor gerekir. Bu, boğazda vakum etkisi yapar ve boğazdaki gevşek dokuların birbirine çarpmasına yol açar. Sonuç olarak da horlama olur. Dolayısıyla horlama sıklıkla alerjik nezle mevsimi baharda veya nezle ya da sinüs enfeksiyonunda olur.

Ne yapabilirsiniz?

Sağlıklı ve sporla iç içe bir hayat tarzı geliştirin.

● Yatmadan önce uyku hapı, sakinleştirici ilaçlar ve uyku veren antihistaminiklerden almayın.

● Sigara ve alkolden uzak durun.

● Yatmadan önce de ağır yemek ve abur cubur yemeyin.

● Yatış ve kalkış saatlerinizin düzenli olmasına dikkat edin.

● Sırtüstü değil yan yatın.

● Yüksek ve mümkünse ortopedik bir yastıkta uyuyun.

Horlama bebeklerde gelişimin bir parçası

Bebekler genel olarak altı aylık olana kadar düzensiz, hızlı solurlar ve nefes tutma dönemleri olabilir. Bu bebeklerin gelişiminin bir parçasıdır. Sadece nefes almayı unuturlar. Ancak çocukta renk değişikliği meydana geliyorsa bu, o zaman önem taşır.

● Büyük bademcik ya da geniz eti olan çocuklar sıklıkla horlar.

● Anormal yatış pozisyonları,

● Ağzı açık uyuma, sabah ağız kuruluğu ile uyanma, baş ağrısı,

● Uyku sırasında aşırı terleme, hareket etme, diş gıcırtma,

● Uyurgezerlik,

● Sık sık kâbus görme,

● Uykudan çığlık atarak, ağlayarak uyanma,

● Uykuda idrar kaçırma,

● Uykuya dalma güçlüğü veya uyku sırasında sık uyanma,

● Sık üst solunum yolu enfeksiyonu geçirme

● Hiperaktivite, okul sorunları, depresyon, aşırı utangaçlık,

● İştahsızlık, büyüme geriliği veya obezite,

● Sebebi açıklanamayan hipertansiyon ve kalp yetmezliği...



Bu şikâyetlerden bir veya birkaçının olması durumunda bir ''uyku bozukluğu uzmanına'' başvurmanızda yarar var.