Neden düşük oluyor?

Her gebelikte %15 riski

Unutulmamalıdır ki düşüklerin en sık sebebi bebekteki oluşan anormalliklerdir.. Fakat bu anormallikler çok büyük sıklıkla anne ya da babadan taşınan bir problemden değil, bizzat o gebelikteki bebeğin oluşumu sırasında oluşan problemlerdir ve sık olarak tekrarlamazlar..

Her gebelikte yaklaşık olarak % 15 civarında bir düşük riski olduğunu akıldan çıkarmamak, yani gebelik düşükle sonuçlanırsa bunun pek de az rastlanmayan bir şanssızlık olduğunu hatırlamakta yarar vardır. Onun için sonraki gebelikler için karamsar olmaya, korkmaya lüzum yoktur.Gebelikte kanama olması hiçbir şekilde normal değildir. Rahim ağzı kapalı, bebek canlı veya gebelik kesesi sağlıklı halde iken kanamanın olduğu vakalar düşük tehdidi veya düşük tehlikesi olarak adlandırılır. Bu durumda mutlaka doktor kontrolü gerekir.

Düşüğün kendi kendine başlayıp bitmesi durumuna hekimler “tamamlanmış düşük” der. Muayenede kanamanın az olduğu gözlenirse ve ultrasonografide rahimin içinin tamamen boşaldığı anlaşılırza ek müdahale gerekmez.

Bazı durumlarda ise düşük eylemi başlar ancak rahimin içinin kendi kendine boşalması uzun sürer ve bazen de tam boşalma hiç gerçekleşmez. Bu duruma da tamamlanmamış düşük adı verilir. Bu durumlarda hem kanamayı durdurmak, hem de içeride kalan parçaların iltahaplanmaya yol açmasını önlemek için müdahale edilmesi gerekir.

Anne karnındaki düşük anneyi zehirler mi?

Herhangi bir sebepten bebek anne karnında öldüğünde anne adayının kanına geçen maddeler kan pıhtılaşma mekanizmasını olumsuz yönde etkileyebilir. Halk arasında bu durum “ölü bebeğin anneyi zehirlemesi” olarak bilinir.

Bebek öldüğünde gebelik haftası ne kadar ileriyse ve ölümün üzerinden ne kadar uzun süre geçmişse problem yaşanma ihtimali o kadar fazladır.

Bu pıhtılaşma bozukluğunda ciddi bir durum da olabilir. Yaygın damariçi pıhtılaşma adı verilen bu durum kanamaya bağlı ölüme bile sebep olabileceğinden, bebeğin öldüğü belirlendikten sonra gecikilmeden gebeliğin sonlandırılması gerekir.

Bir düşükten sonraki risk % 20

Bir düşük yapan hanımın sonraki gebeliğinde tekrar düşük yapma riski yaklaşık olarak % 20'dir. Tekrarlayan düşükleri olan bir kadının yeni bir gebelikte tekrar düşük yapma riski ise yaklaşık % 50’dir.

Her ne kadar düşük sayısı arttıkça yeni oluşan bir gebeliğin de düşükle sonuçlanma riski yükselse de, çalışmalar göstermektedir ki; bu hanımların bile sağlıklı bir bebek sahibi olma ihtimali hiç de az değildir.

Bir kez düşük yaşadıysanız, düşük sonrasında aşırı kanama, enfeksiyon, üzüm gebeliği gibi normal dışı bir durum söz konusu olmadıysa, tedavi gerektiren bir hastalığınız da yoksa yaşadığınız düşük muhtemelen tekrarlayıcı özellikte olmayan bir düşüktür ve ileri inceleme gerektirmez.

Endişe etmenize gerek yoktur.

Yukarıda bahsi geçen özel durumlar söz konusuysa tedavinize önem vermelisiniz.

İşte diğer sebepler

● Babaya ait genetik anomaliler

● Keza anneye ait genetik anomaliler

● Anatomik, yapısal bozukluklar

● Rahimde doğuştan anomalileri

● Rahim yetmezliği

● Rahim içi yapışıklıklar

● Myomlar

● Hormon bozuklukları veya yetmezliği, hormonal dengesizlikler

● Guatr

● Diabet

● Mikrobik enfeksiyon

● Annede bağışıklık sistemi ile ilgili bozukluklar (Bebeğin uzun süre emzirilerek bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi ne kadar önemli, anlayın.)

● Oluşumu önleyen antikorlar

● Doku hastalıkları

● Maruz kalınan toksik maddeler

● Gebeliğe zarar verebilecek bazı ilaçların kullanımı

● Kronik hastalıklar

● Ağır kaldırmalar

Bunların bazıları tedavi ile üstesinden gelinebilir sebeplerdir. Mesela bağışıklık sistemi bozukluklarında hekimlerin Aspirin, Heparin veya Steroid tavsiyesi ile başarılı sonuçlar elde edilebilmektedir.

Anatomik bozukluklarda ise gayet tabii cerrahi müdahale gerekir.



Ancak bilinmelidir ki bütün tetkik ve muayenelere rağmen tekrarlayan düşüklerin yaklaşık yarısında herhangi bir sebep bulunamamaktadır.

Tekrarlayan düşüğü olan bir kadın, tekrar gebe kaldığında bu defa gebeliği daha yakından takip edilmelidir.