Neden 'Bit Pazarı' deriz? Bitler musallat olduğu için değil!

Pazarlar için kullandığımız “bit pazarı” ifadesinin aslında çok uzun bir geçmişi olduğunu biliyor muydunuz? Peki neden “bit” sıfatı kullanılıyor dersiniz? Pazarda bit olduğu için mi?

Elbette hayır! Hakkında pek çok bilgi bulunan bit pazarlarının çıkış noktası aslında günümüz değil.

İçerisinde kıyafetten elektronik eşyaya kadar satılan bit pazarlarının ismi bakın nereden geliyormuş…

Bit pazarları, insanların genelde artık kullanmadıkları eşyaları satmak için bir araya geldikleri yerlerdir.

Günümüzdeki hâli bu temayı biraz aşmış ve sıfır ürünler de satılıyor olsa da aslında kökenine inince bu pazarlarda ikinci el mantığı hakimdi.

Bu terimin ortaya çıkmasında en güçlü karinelerden birisi ise Fransa’nın “marche aux puces”’i, yani birebir anlamıyla bit pazarıydı.

Paris'te yer alan Marche aux Puces Saint-Ouen, 1860'larda kurulan bir ikinci el pazarıydı.

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"Bit pazarı" olarak bilinen bu yer, eskilerin alınıp satıldığı veya takas edildiği bir mekandır ve adını, zamanla bu tür pazarlara verilen isimden aldı. İngilizce'de "flea market" olarak adlandırılan bu pazar, türünün ilk örneği olarak kabul ediliyor.

Bir başka karine ise Osmanlı döneminde halk arasında kullanılmış, ikinci eşyaları uygun fiyata sattıkları için “bayat pazarı” denilmesiydi. Zamanla halkın diline “bat” daha sonra “bit” olarak yuvarlandığı ve günümüze geldiği söylenir.

Çoğu kaynak, bu pazarların Fransa’dan çıktığını; doğal olarak adını da Fransa’dan aldığını söylüyor. Yani pazarın ‘bitli’ olmasıyla hiçbir ilgisi yok, en azından günümüzde. :)