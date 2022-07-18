Necati Utku Kiraz kimdir? Azat Kendal Necati Utku Kiraz öldü mü?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kırmızı ve Turuncu kategoride aranan teröristlerin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakan Soylu: Uzun zamandır peşindeydik Emniyet İstihbarat ve Diyarbakır Emniyeti'nin başarılı operasyonuyla birlikte Jandarma'nın son vuruşu Birçok olayın faili Kırmızı Bültenle aranan Turuncu Kategorideki Azat Kendal kod Necati Utku Kiraz ve 1 terörist etkisiz. Elinize sağlık Kahramanlar." Etkisiz hale getirilen örgüt mensuplarından Azat Kendal kod adlı Necati Utku Kiraz’ın , İNTERPOL tarafından Kırmızı Bültenle ve Terör Arananlar Listesinde TURUNCU kategoride aranan sözde- Özel Kuvvetler içerisinde faaliyet gösteren bir terörist olduğu belirlendi.

Necati Utku Kiraz kimdir?

1992 doğumlu olan terörist Necati Utku Kiraz, 13 Mart 2016'da Ankara'da Atatürk Bulvarı üzerindeki Güvenpark otobüs durakları önünde bomba yüklü aracı patlatarak kanlı bir eylem gerçekleştirdi. Necati Utku Kiraz, kanlı saldırıyı planlayan teröristlerden biriydi. 2019 yılında Hezan Karakol Tepesine roket atılması eylemi gerçekleştiren örgüt mensuplarından olduğu, 2021 yılında Bingöl/Genç ilçesinde Yolaçtı köyü bölgesinde görev yapan Fırat Aksa Elektrik İdaresi’ne ait aracın geçişi esnasında yola tuzaklanan EYP’nin patlaması neticesinde 2 vatandaşın hayatını kaybettiği eylemi gerçekleştiren örgüt mensuplarından olduğu, belirlendi.

Terörist İzzettin İnan'ın leşi serildi

1 milyon TL’ye kadar ödülle turuncu listede, ayrıca Interpol tarafından da kırmızı bültenle aranan PKK-HPG Konseyi üyesi ve Apollo Akademiler sorumlusu “Dersim Aziz Botan Selahattin Sılhadin Malatya” kod adlı İzzettin İnan, Irak’ın kuzeyindeki Duhok-Gara bölgesinde dün gerçekleştirilen operasyonda öldürülmüştü.