Ne onda utanma var ne de konuşturanda! Yasakçı Ömer Faruk Eminağaoğlu motoru yaktı

İslam karşıtı politikalar ile büyük düşmanlık gösteren YARSAV eski Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, yine kafasını çıkardı.

Türkçe ezan ve Türkçe ibadet yapılması konusunda skandal çıkışları bulunan, ortaöğretim ve beşinci sınıfta başörtüsü serbestisini getiren düzenlemenin iptali için Danıştay'a dava açan, kamuda çalışanlara cuma namazı iznini getiren düzenlemeye karşı çıkan azılı İslam karşıtı Eminağaoğlu, Atatürk Havalimanı'nın yerine yapılacak millet bahçesiyle ilgili akla ziyan ifadeler kullandı.

Türkiye'nin önünde 'takoz' vazifesi gören CHP'nin borazanlığını yapan Cumhuriyet'in AK Parti'ye saldırmak için konuşturduğu Ömer Faruk Eminağaoğlu, millet bahçelerini Atatürkçülüğe ve cumhuriyete bağladı.

Ortalıkta 'hukukçuyum' diye dolanan Eminağaoğlu, “Sivas’ta açılmasının AKP’nin Cumhuriyet karşıtlığı uygulamaları karşısında özel bir anlamı olmadığı söylenemez” ifadelerini kullanarak motoru nasıl yaktığını gösterdi.

Bununla da yetinmeyen yasakçı Ömer Faruk Eminağaoğlu, kendi kitlesinin aklıyla dalga geçen şu cümleleri kullandı:

“Laik ve demokratik cumhuriyete aykırılığın odağı olan AKP’nin, Cumhuriyetin kentleşme doku ve mimarisine bile tahammülü yok. AKP, cumhuriyetin her değerine, Cumhuriyetle yaşatılan her şeye, Cumhuriyetin her dokusuna saldırıyor. Artık Cumhuriyet parkları, meydanları, caddeleri bile yapılmıyor. Ülkenin her il ve ilçesinde millet bahçeleri. Bu uygulama, Cumhuriyete yönelik saldırının dozunu ve ulaştığı düzeyi gösteriyor.”