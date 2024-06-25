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Ekonomi Ne Araplar ne Ruslar ne de İngilizler! Şimdi Türkiye'ye onlar geliyor, sayıları 1 milyonu geçti
Ekonomi

Ne Araplar ne Ruslar ne de İngilizler! Şimdi Türkiye'ye onlar geliyor, sayıları 1 milyonu geçti

Yeniakit Publisher
2024-06-25 15:56:00 - 2024-06-25 15:57:22
Ne Araplar ne Ruslar ne de İngilizler! Şimdi Türkiye'ye onlar geliyor, sayıları 1 milyonu geçti

Bir dönem Arapların vazgeçilmez ülkesi olan Türkiye'ye son dönemde Avrupalı ve Rus turistler ilgi duyuyor. Türkiye'yi yılın ilk beş ayında en çok ziyaret eden Almanlar oldu. Almanya'dan şu ana kadar Türkiye'ye 1 milyon 122 bin 930 kişi geldi.

Türkiye, 2024 yılı Ocak-Mayıs döneminde toplamda 17 milyon 809 bin 78 ziyaretçiyi ağırladı.

Mayıs'ta Ruslar ilk sırada

Mayıs ayında ülkemize en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında, Rusya Federasyonu %15,32 artış ve 739.017 ziyaretçi ile birinci sırada yer aldı. Almanya %18,12 artışla 729.505 ziyaretçi gönderirken, Birleşik Krallık %21,62 artışla 550.592 ziyaretçi ile üçüncü sırada yer aldı. Bu ülkeleri sırasıyla Bulgaristan ve Polonya takip etti.

5 ayda en çok ziyaretçi Almanya'dan

Bu yılın ilk 5 aylık döneminde Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Almanya yüzde 16,20 artış ve 1 milyon 122 bin 930 ziyaretçi ile birinci sırada yer aldı. Rusya Federasyonu 1 milyon 78 bin 294 ziyaretçi ile ikinci sırada bulunurken İran yüzde 51,78 artış ve 946 bin 437 ziyaretçi ile üçüncü oldu. Bu ülkeleri Bulgaristan ve İngiltere izledi.

Kaynak: Turizm Ajansı

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