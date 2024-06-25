Ne Araplar ne Ruslar ne de İngilizler! Şimdi Türkiye'ye onlar geliyor, sayıları 1 milyonu geçti

Türkiye, 2024 yılı Ocak-Mayıs döneminde toplamda 17 milyon 809 bin 78 ziyaretçiyi ağırladı.

Mayıs'ta Ruslar ilk sırada

Mayıs ayında ülkemize en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında, Rusya Federasyonu %15,32 artış ve 739.017 ziyaretçi ile birinci sırada yer aldı. Almanya %18,12 artışla 729.505 ziyaretçi gönderirken, Birleşik Krallık %21,62 artışla 550.592 ziyaretçi ile üçüncü sırada yer aldı. Bu ülkeleri sırasıyla Bulgaristan ve Polonya takip etti.

5 ayda en çok ziyaretçi Almanya'dan

Bu yılın ilk 5 aylık döneminde Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Almanya yüzde 16,20 artış ve 1 milyon 122 bin 930 ziyaretçi ile birinci sırada yer aldı. Rusya Federasyonu 1 milyon 78 bin 294 ziyaretçi ile ikinci sırada bulunurken İran yüzde 51,78 artış ve 946 bin 437 ziyaretçi ile üçüncü oldu. Bu ülkeleri Bulgaristan ve İngiltere izledi.

Kaynak: Turizm Ajansı