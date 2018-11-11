THY - TR Çıkışlı Güney Avrupa Kasım
0553 313 94 23
impression

NBA'de Korkmaz mağlubiyete engel olamadı

Amerikan Basketbol Ligi'nde milli oyuncu Korkmaz, takımı Philadelphia 76ers'ın uzatmada Memphis Grizzlies'a 112-106 yenildiği maçta 12 sayı kaydetti.

11 Kasım 2018 Pazar 11:13
NBA'de Korkmaz mağlubiyete engel olamadı

NBA'e 10 maçla devam edildi. 76ers'ın Grizzlies deplasmanında 112-106 mağlup olduğu karşılaşmada 22 dakika sahada kalan Furkan Korkmaz, 12 sayı, 4 ribaunt, 2 asist, 2 top çalmalık performans sergiledi. Sezonun 7. galibiyetini alan Grizzlies'ta Mike Conley 32, Marc Gasol 18, Garrett Temple 17 sayı buldu. Bu sezon 6. yenilgisini yaşayan 76ers'ta Ben Simmons 18 sayı, 14 ribaunt, Joel Embiid 14 sayı, 16 ribauntla "double-double" yaparken JJ Redick 20 sayı attı.

Ersan İlyasova'da mağlup
Milli basketbolcu Ersan İlyasova'nın forma giydiği Milwaukee Bucks, Los Angeles Clippers'a konuk olduğu maçı uzatmada 128-126 kaybetti. Clippers'ta Montrezl Harrell 26, Patrick Beverley 21, Tobias Harris 20 sayıyla takımının 7. galibiyetinde ön plana çıktı.

Konuk ekipte Giannis Antetokounmpo'nun 27 sayı, 18 ribaunt, 4 asist, 5 top çalma, 2 blokluk performansı sezonun 3. yenilgisini önleyemedi. Bucks'ta Malcolm Brogdon 23, Brook Lopez 20, Eric Bledsoe 15 sayı kaydetti. Ersan İlyasova ise 23 dakika görev yaptığı mücadeleyi 5 sayı, 7 ribaunt, 1 asistle tamamladı.

Haber Tarihi: 11 Kasım 2018 Pazar 11:13
  1. nba
  2. furkan korkmaz

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erşat Salihi: Bağdat, Türkmenleri safdışı bırakıyor
    1. Erşat Salihi: Bağdat, Türkmenleri..
    2. İran'da ilaç ve gıda sorunu kapıda
    3. İran'da her an ilaç ve gıda sıkıntısı..
    4. Konya'da oynadığı tüfek 10 yaşındaki..
    5. Eczane teknisyenine bıçaklı saldırı
    6. Diyanetten istihdam hamlesi! 6 bin 100..
    7. CHP’de ortalık toz duman
    8. Türk Hava Yolları'ndan tarihi rekor
    9. EPDK, 26 şirkete lisans verdi
    10. Küçükçekmece'de cinayet: 2 kişi öldü
    11. Bakan Varank: Teknoparklardan 3,6..
    12. Bakan müjdeyi vermişti! İndirim oranı..
    13. Diyanet İşleri Başkanlığı 2019'da 6..
    14. Kılıçdaroğlu talimatı verdi! Öztürk..
    15. Bursa'da 14 yaşındaki Rabia kayıplara..
    16. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan kritik..
    17. Enflasyonla topyekün mücadele için..
    18. Endonezya'da düşen yolcu uçağında..
    19. Gheorghe Hagi ateş püskürdü! 'Artık..
    20. Irmağa düşen 2 çocuk ve 2 anne son..
    Şırnak'ta 10 ayrı askeri bölgeye İHA düştü!
    Şırnak'ta 10 ayrı askeri bölgeye İHA düştü!
    'İsrail, 2. Abdülhamid'in fikrini çaldı'
    'İsrail, 2. Abdülhamid'in fikrini çaldı'
    Türkiye'yi uçuracak keşif! Çorum'da bulundu, değeri ise 945 milyon TL
    Türkiye'yi uçuracak keşif! Çorum'da bulundu, değeri ise 945 milyon TL
    Vefatının yıldönümünde rahmetle anıyoruz
    Vefatının yıldönümünde rahmetle anıyoruz
    Bakan Murat Kurum ile vatandaş arasında dikkat çeken diyalog
    Bakan Murat Kurum ile vatandaş arasında dikkat çeken diyalog

    Günün Karikatürü

    11 Kasım 2018
    Dünyaca bilinen ilimizde bulundu... Toplam 2.7 milyon ton!
    Dünyaca bilinen ilimizde bulundu... Toplam 2.7 milyon ton!
    İzmir'e kadın aday! İşte AK Parti kulislerinde konuşulan isim
    İzmir'e kadın aday! İşte AK Parti kulislerinde konuşulan isim