NBA'de Korkmaz mağlubiyete engel olamadı

NBA'e 10 maçla devam edildi. 76ers'ın Grizzlies deplasmanında 112-106 mağlup olduğu karşılaşmada 22 dakika sahada kalan Furkan Korkmaz, 12 sayı, 4 ribaunt, 2 asist, 2 top çalmalık performans sergiledi. Sezonun 7. galibiyetini alan Grizzlies'ta Mike Conley 32, Marc Gasol 18, Garrett Temple 17 sayı buldu. Bu sezon 6. yenilgisini yaşayan 76ers'ta Ben Simmons 18 sayı, 14 ribaunt, Joel Embiid 14 sayı, 16 ribauntla "double-double" yaparken JJ Redick 20 sayı attı.

Ersan İlyasova'da mağlup

Milli basketbolcu Ersan İlyasova'nın forma giydiği Milwaukee Bucks, Los Angeles Clippers'a konuk olduğu maçı uzatmada 128-126 kaybetti. Clippers'ta Montrezl Harrell 26, Patrick Beverley 21, Tobias Harris 20 sayıyla takımının 7. galibiyetinde ön plana çıktı.

Konuk ekipte Giannis Antetokounmpo'nun 27 sayı, 18 ribaunt, 4 asist, 5 top çalma, 2 blokluk performansı sezonun 3. yenilgisini önleyemedi. Bucks'ta Malcolm Brogdon 23, Brook Lopez 20, Eric Bledsoe 15 sayı kaydetti. Ersan İlyasova ise 23 dakika görev yaptığı mücadeleyi 5 sayı, 7 ribaunt, 1 asistle tamamladı.