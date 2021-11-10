  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Nazlı Taşpınar kimdir? Terörist Nazlı Taşpınar öldürüldü mü?
Gündem

Nazlı Taşpınar kimdir? Terörist Nazlı Taşpınar öldürüldü mü?

Son dakika haberi: MİT ve TSK tarafından ortaklaşa düzenlenen başarılı operasyonları ile terör örgütü PKK’ya darbe üstüne darbe vuruluyor. MİT desekli operasyonlarda vatan haini bölcü terör örgütünün sözde üst düzey kademelerinde görev almış teröristler tek tek indiriliyor. Peki kırmızı kategoride aranan Terörist Nazlı Taşpınar öldürüldü mü? Nazlı Taşpınar kimdir?

Yeniakit Publisher
2021-11-10 14:06:00 - 2021-11-10 14:23:21
Nazlı Taşpınar kimdir? Terörist Nazlı Taşpınar öldürüldü mü?

MİT ve TSK'nın ortak operasyonuyla, terör örgütü PKK/KCK'nın kırmızı kategoride aranan sözde merkez komite üyesi Nazlı Taşpınar, Irak'ın Gara bölgesinde etkisiz hale getirildi.

Nazlı Taşpınar kimdir?

Edinilen bilgiye göre; Nazlı Taşpınar, örgüte 1994 yılında katılması akabinde bebek katili terörist başı Abdullah Öcalan’dan bizzat eğitim aldı. Eğitimi sonrasında örgüt içerisinde çeşitli yönetim kademelerinde yer alarak ülkemize karşı gerçekleştirilen terör eylemlerini yönetti, özellikle kadın teröristlerin yetiştirilmesinde önemli rol oynadı.

Yurt içindeki faaliyetleri sonrası Irak'ın kuzeyine geçen Nazlı Taşpınar bir dönem örgütün kadın yapılanması olan PAJK genel sorumluluğu yaptı. Suriye'de bulunduğu dönemde güvenlik güçlerimize karşı gerçekleştirilen eylemlerin talimatlarını veren Nazlı Taşpınar, 2019 yılında örgütün silahlı unsurlarının yönetim merkezi olan Gare alanına geçti. 

Örgüt içerisinde kritik görevler üstlenen Nazlı Taşpınar son olarak örgütün silahlı faaliyetlerinin yönetildiği HPG Konsey ve kadın yapılanması olan YJA-Star Konsey üyesiydi. Aynı zamanda PKK'nın içinde olduğu ve aşırı sol örgütlerin teşkili ile oluşturulan terör hareketi Halkların Birleşik Devrim Hareketi (HBDH), yöneticilerindendi.

Örgüt yönetim kademelerinin etkisiz hale getirilmesi yönündeki çalışmalar kapsamında MİT'in takibinde olan Nazlı Taşpınar'ın Gare'de yeri, MİT'in saha ajanları tarafından tespit edildi. Nazlı Taşpınar, MİT-TSK operasyonuyla Gare'de etkisiz hale getirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hipersonik uçağı törenle tanıttılar
Teknoloji

Hipersonik uçağı törenle tanıttılar

Dünya çapında hipersonik hıza erişebilen uçak ve füze teknolojileri hızla gelişiyor. ABD'li uçak şirketi geliştirdiği hipersonik uçağı tören..
Asıl sen kendini ne zannediyorsun be adam?
Gündem

Asıl sen kendini ne zannediyorsun be adam?

Tarihçi olmasına rağmen her konuda ahkam kesmeyi alışkanlık haline getiren İlber Ortaylı, yaptığı son siyasi çıkışla bir kez daha tepkilerin..
Hazımsız Yunanistan rotayı Afrika'ya çevirdi
Dünya

Hazımsız Yunanistan rotayı Afrika'ya çevirdi

Türkiye'nin son yıllarda Afrika'da artan diplomatik nüfuzundan ve kıtadaki etkin rolünden endişelenen Yunanistan, hazımsızlık örneği göstere..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay