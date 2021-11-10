Nazlı Taşpınar kimdir? Terörist Nazlı Taşpınar öldürüldü mü?

MİT ve TSK'nın ortak operasyonuyla, terör örgütü PKK/KCK'nın kırmızı kategoride aranan sözde merkez komite üyesi Nazlı Taşpınar, Irak'ın Gara bölgesinde etkisiz hale getirildi.

Nazlı Taşpınar kimdir?

Edinilen bilgiye göre; Nazlı Taşpınar, örgüte 1994 yılında katılması akabinde bebek katili terörist başı Abdullah Öcalan’dan bizzat eğitim aldı. Eğitimi sonrasında örgüt içerisinde çeşitli yönetim kademelerinde yer alarak ülkemize karşı gerçekleştirilen terör eylemlerini yönetti, özellikle kadın teröristlerin yetiştirilmesinde önemli rol oynadı.

Yurt içindeki faaliyetleri sonrası Irak'ın kuzeyine geçen Nazlı Taşpınar bir dönem örgütün kadın yapılanması olan PAJK genel sorumluluğu yaptı. Suriye'de bulunduğu dönemde güvenlik güçlerimize karşı gerçekleştirilen eylemlerin talimatlarını veren Nazlı Taşpınar, 2019 yılında örgütün silahlı unsurlarının yönetim merkezi olan Gare alanına geçti.

Örgüt içerisinde kritik görevler üstlenen Nazlı Taşpınar son olarak örgütün silahlı faaliyetlerinin yönetildiği HPG Konsey ve kadın yapılanması olan YJA-Star Konsey üyesiydi. Aynı zamanda PKK'nın içinde olduğu ve aşırı sol örgütlerin teşkili ile oluşturulan terör hareketi Halkların Birleşik Devrim Hareketi (HBDH), yöneticilerindendi.

Örgüt yönetim kademelerinin etkisiz hale getirilmesi yönündeki çalışmalar kapsamında MİT'in takibinde olan Nazlı Taşpınar'ın Gare'de yeri, MİT'in saha ajanları tarafından tespit edildi. Nazlı Taşpınar, MİT-TSK operasyonuyla Gare'de etkisiz hale getirildi.