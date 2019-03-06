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Nazilli’de kültür ve sanat rüzgarı esmeye devam ediyor

Milli Mücadele dönemine ait pek çok kitabın yazarı olan Kuyucaklı Yazar Etem Oruç ve Mersinli Yazar Mehmet Demirel Babacanoğlu, Nazilli Belediyesi tarafından düzenlenen 10.

06 Mart 2019 Çarşamba 09:53
Nazilli’de kültür ve sanat rüzgarı esmeye devam ediyor

Milli Mücadele dönemine ait pek çok kitabın yazarı olan Kuyucaklı Yazar Etem Oruç ve Mersinli Yazar Mehmet Demirel Babacanoğlu, Nazilli Belediyesi tarafından düzenlenen 10. Kültür, Sanat ve Edebiyat Festivali kapsamında konferans verdi.


Nazilli Belediyesi tarafından düzenlenen 10. Kültür, Sanat ve Edebiyat Festivali’nde Yazar Etem Oruç Kurtuluş Savaşı’nda Aydın ve Nazilli’yi anlattığı söyleşisinde, Nazilli’de yapılan 3 kongrenin önemine değindi.


Süleyman Efendi’nin “Şehirlere koca koca cami yapacağınıza, köylere küçük küçük okullar yaparak kadınlarımızı ve kızlarımızı okutalım” sözlerini yineleyerek milli kahramanlar, Demirci Mehmet Efe, Yörük Ali Efe, Çete Ayşe, Çiftlikli Kübra Efe, Ayşe Çavuş Efe, Gördesli Makbule, Fatma Nine, Sökeli Cafer Efe, Gökçen Efe, Ese Efe, Dokuzun Mehmet Efe, Tekeli İsmail Efe ve Sancaktarın Ali Efe’nin kahramanlıklarından kesitler verdi.


Kurtuluş Savaşı’nın nasıl yapıldığını bilmeyenlerin bugün Osmanlıcılık ruhunu canlandırmaya çalıştıklarını ifade eden Etem Oruç, ‘Atatürk’ün devrimlerini anlamadan ve uygulamadan ne gelişme, ne de çağdaşlaşmak mümkün değildir’ diye konuştu.


Etem Oruç’un söyleşisinin ardından konferansın bir diğer konuşmacısı Adanalı Yazar Mehmet Demirel Babacanoğlu mikrofon aldı.


Şair yazar Babacanoğlu Milli Mücadele döneminde Çukurova Bölgesi’nde yaşanan mücadeleler ve kahramanları hakkında bilgi ve anekdotlar paylaştı.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 09:53
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