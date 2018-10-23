Nasıl öğrenirse aklında daha iyi tutuyor?

Varılan sonuçta en az oran “okumak” yoluyla akıllarında tutabildikleri ortaya çıktı. Çocuklar “okudukları”yla öğrendiklerini ancak %10 oranıyla akıllarında tutabiliyor. Görerek ise üç katı daha fazla akılda tutmaktalar. Onlara hareketlerinizle örnek olmalısınız tavsiyesini bu durum haklı çıkarıyor. Araştırma sonuçları şöyle:

Öğrenciler; okuduklarının % 10’unu akıllarında tutuyor. İşittiklerinin ise % 26’sını..

Oran görme halinde yükseliyor. Öğrenciler öğrenirken gördüklerinin % 30’unu akıllarında tutabiliyorlar. Hele hem görüp hem de işitmişlerse oran % 50’ye çıkıyor.. Söylediklerinin % 70’ini akıllarında tutuyor olmaları öğrenirken sesli tekrarın önemini ortaya koyuyor.

En yüksek orana gelince

En yüksek öğrenme oranı ise yaptıkları şey konusunda.. Çünki yaptıkları şey konusunda söylediklerinin %90’ını akıllarında tutuyorlar. İster annelerini taklid ederek olsun, ister babalarını taklid ederek; herhalde en iyi akıllarında tuttukları bunlar oluyor. Gördüklerini tatbik etmeleri, beyinlerinde zihnî tekrarı gerektiriyor ve bu kalıcı bir öğrenmeye sebep oluyor.