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Nasıl öğrenirse aklında daha iyi tutuyor?

Çocuklar öğrendiklerini akıllarında nasıl tutuyorlar, sorusunun cevabı araştırma konusu oldu.

23 Ekim 2018 Salı 17:15
Nasıl öğrenirse aklında daha iyi tutuyor?

Varılan sonuçta en az oran “okumak” yoluyla akıllarında tutabildikleri ortaya çıktı. Çocuklar “okudukları”yla öğrendiklerini ancak %10 oranıyla akıllarında tutabiliyor. Görerek ise üç katı daha fazla akılda tutmaktalar. Onlara hareketlerinizle örnek olmalısınız tavsiyesini bu durum haklı çıkarıyor. Araştırma sonuçları şöyle:

Öğrenciler; okuduklarının % 10’unu akıllarında tutuyor. İşittiklerinin ise % 26’sını..

Oran görme halinde yükseliyor. Öğrenciler öğrenirken gördüklerinin % 30’unu akıllarında tutabiliyorlar. Hele hem görüp hem de işitmişlerse oran % 50’ye çıkıyor.. Söylediklerinin % 70’ini akıllarında tutuyor olmaları öğrenirken sesli tekrarın önemini ortaya koyuyor.

En yüksek orana gelince

En yüksek öğrenme oranı ise yaptıkları şey konusunda.. Çünki yaptıkları şey konusunda söylediklerinin %90’ını akıllarında tutuyorlar. İster annelerini taklid ederek olsun, ister babalarını taklid ederek; herhalde en iyi akıllarında tuttukları bunlar oluyor. Gördüklerini tatbik etmeleri, beyinlerinde zihnî tekrarı gerektiriyor ve bu kalıcı bir öğrenmeye sebep oluyor.

Haber Tarihi: 23 Ekim 2018 Salı 17:15
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