Nasıl emekli olurum | Prim eksiği olanlara emeklilik son dakika

Hükümet, Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu olanlara ve yapılandırması bozulanlara ikinci bir fırsat sağladı. Borcunu ödeyen emekli olma şansını elde ediyor. SGK prim borçlarını yapılandırma süresi 2 gün sonra bitiyor. Yapılandırma özel sektörde faaliyet gösteren 45 bine yakın işletmeyi ve bu işletmelerde çalışan yaklaşık 2 milyon kişiyi çok yakından ilgilendiriyor.

28 Şubat'a kadar ödeme yapanlar, borçlarından kolayca kurtulacak. GSS borcunu gecikme cezasız ve zamsız ödeme imkanı 31 Aralık'ta sona erdi. Bu tarihe kadar ödeme yapanların Nisan 2018 ve öncesine ait ödenmeyen borçlarının gecikme cezası ve zammı silindi. Sağlanan yeni imkanla ise süre uzatıldı. 28 Şubat'a kadar ödeme yapanlar, borcunu sadece ana parayı ödeyerek kapatabilecek. Vergiprim borç yapılandırması bozulanlar da ikinci bir şans elde etti.

Borcunu ödeyen emekli olabilecek!

Bu kişiler, 28 Şubat'a kadar ödeme yaparsa, borcu daha az ödemeyle kapatma yolunu açan yapılandırma kapsamına girecek. Bunun için yapılandırmanın bozulmasına sebep olan süresinde ödenememiş taksit/ peşin ödeme tutarlarının geç ödeme zammı ile birlikte 28 Şubat'a kadar yatırılması yeterli. Borç yapılandırması emeklilik yaşını dolduran ve eksik prim günü bulunanlar için de büyük bir fırsat sunuyor. Eksik prim günü olduğu için emekli olamayanlar, borçlarını yapılandırarak emekli olabilcekler.