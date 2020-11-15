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Aktüel 'Narko TIR'da eğitim! Uyuşturucunun zararlarını “Narko TIR”da öğreniyorlar
Aktüel

'Narko TIR'da eğitim! Uyuşturucunun zararlarını “Narko TIR”da öğreniyorlar

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında vatandaşları bilgilendirmek amacıyla Bağcılar’da stant açan “Narko TIR”da gençler, uyuşturucunun zararlarını gerçek kullanıcılarının fiziksel değişimi üzerinden öğreniyor.

Yeniakit Publisher
2020-11-15 10:07:00 -
'Narko TIR'da eğitim! Uyuşturucunun zararlarını “Narko TIR”da öğreniyorlar

Bağcılar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğünce dizayn edilen ve uyuşturucu kullanımının engellenmesi için hazırlanan Narkotik TIR’ın son durağı Bağcılar oldu. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı’nda stant açan tır, ilçe sakinlerinin hizmetine sunuldu. Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Demirbağ da liseli öğrencilerle birlikte tırı ziyaret etti.

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