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Nar suyu kanserin ilerlemesini yavaşlatıyor

Nar suyu, prostat kanserinin ilerlemesini yavaşlatmada yararlı gibi görünüyor.

30 Ağustos 2018 Perşembe 16:57
Nar suyu kanserin ilerlemesini yavaşlatıyor

Bugüne dek yapılan çalışmalar umut vaat ediyor. Günde bir-iki bardak nar suyu içmek faydalı.

Bol bol nar suyu içenin kalbi de sağlam oluyor. Narda, E vitamininden 20 kat daha güçlü olan polifenol maddesi bol miktarda bulunuyor. Antioksidan özelliği olan bu madde, aynı zamanda kalp hastalıkları ile ilgili problemleri önlüyor. 6 hafta boyunca nar suyu içenlerin kalp krizi riski yüzde 17, kansere yakalanma riski yüzde 22 oranında azalıyor. Narın olumlu etkisi bütün meyvelerden çok daha kısa sürede ortaya çıkıyor.

Önceki araştırmalarda da, narın şu faydaları belirlenmişti: “Kolesterolü, şekeri dengeliyor, ishali kesiyor, bağışıklık sistemini güçlendiriyor, başta prostat ile cilt kanserini, enfeksiyon ile alerjileri önlüyor ve yaraları iyileştiriyor.”

Haber Tarihi: 30 Ağustos 2018 Perşembe 16:57
  1. nar suyu
  2. nar suyunun faydası
  3. kanser

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