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Nar adeta şifa deposu

Nar vücudumuz için önemli mineraller olan demir ve potasyum içeriğine sahip bir meyvedir.

03 Ocak 2019 Perşembe 18:26
Nar adeta şifa deposu

Nar suyundaki antioksidan miktarı, yeşil çay, kızılcık ve portakal suyuna göre 3 kat daha fazla. Nar ayrıca diğer bir antioksidan vitamin olan C vitamini yönünden de zengindir.

* Bağışıklık sistemini güçlendirir.

* Kalbi korur, çarpıntıya iyi gelir.

* Damar tıkanıklığını önler.

* Tansiyonu düşürür.

* Kolesterol ve kan şekerini dengeler.

* Enerji verir, yorgunluğu giderir.

* Dişeti kanamalarına iyi gelir.

* Burun poliplerine faydalıdır.

* Tatlı nar suyu, ses kısıklığı ve zatürreeye karşı faydalıdır.

* Mideyi kuvvetlendirir.

* Safra söktürür, kabızlığı giderir.

* Bağırsak parazitlerinin düşmanıdır, iyi bakterilerin artmasını sağlar.

* İshale karşı etkilidir.

* İdrar söktürücü etkisiyle toksin atılımını sağlar.

* Cilt enfeksiyonları, dolama, tırnak iltihabı ve cerahatli yaraların tedavisinde nar çekirdeğinin balla birlikte karıştırılarak merhem halinde tatbik edilmesi tavsiye edilir.

* Cilt ve prostat kanserine iyi gelir,

* Nar çiçeği de yaralar için şifadır. Bağırsak yara ve iltihaplarını iyileştirir.

* Dış basura karşı, ekşi nar ile sirke karışımı faydalıdır.

* Romatizma ağrıları için nar şırası şifa vesilesidir.

* Nar çiçeği lapası boyun tutulmalarına iyi gelir.

* Kellik tedavisinde, ekşi nar ile zeytinyağı karışımını kullananlar vardır.

* Bayılmalara karşı nar şerbeti içilir.

Bütün bunların yanı sıra mide ve bağırsak hastalığı olanlar, küçük çocukların ve hamilelerin fazla tüketmemeleri tavsiye edilir.

 

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Haber Tarihi: 03 Ocak 2019 Perşembe 18:30
  1. nar
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