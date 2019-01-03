Nar adeta şifa deposu
Nar vücudumuz için önemli mineraller olan demir ve potasyum içeriğine sahip bir meyvedir.03 Ocak 2019 Perşembe 18:26
Nar suyundaki antioksidan miktarı, yeşil çay, kızılcık ve portakal suyuna göre 3 kat daha fazla. Nar ayrıca diğer bir antioksidan vitamin olan C vitamini yönünden de zengindir.
* Bağışıklık sistemini güçlendirir.
* Kalbi korur, çarpıntıya iyi gelir.
* Damar tıkanıklığını önler.
* Tansiyonu düşürür.
* Kolesterol ve kan şekerini dengeler.
* Enerji verir, yorgunluğu giderir.
* Dişeti kanamalarına iyi gelir.
* Burun poliplerine faydalıdır.
* Tatlı nar suyu, ses kısıklığı ve zatürreeye karşı faydalıdır.
* Mideyi kuvvetlendirir.
* Safra söktürür, kabızlığı giderir.
* Bağırsak parazitlerinin düşmanıdır, iyi bakterilerin artmasını sağlar.
* İshale karşı etkilidir.
* İdrar söktürücü etkisiyle toksin atılımını sağlar.
* Cilt enfeksiyonları, dolama, tırnak iltihabı ve cerahatli yaraların tedavisinde nar çekirdeğinin balla birlikte karıştırılarak merhem halinde tatbik edilmesi tavsiye edilir.
* Cilt ve prostat kanserine iyi gelir,
* Nar çiçeği de yaralar için şifadır. Bağırsak yara ve iltihaplarını iyileştirir.
* Dış basura karşı, ekşi nar ile sirke karışımı faydalıdır.
* Romatizma ağrıları için nar şırası şifa vesilesidir.
* Nar çiçeği lapası boyun tutulmalarına iyi gelir.
* Kellik tedavisinde, ekşi nar ile zeytinyağı karışımını kullananlar vardır.
* Bayılmalara karşı nar şerbeti içilir.
Bütün bunların yanı sıra mide ve bağırsak hastalığı olanlar, küçük çocukların ve hamilelerin fazla tüketmemeleri tavsiye edilir.
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