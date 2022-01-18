Nafakazedelerden Aile Bakanı’na sitem

RESUL EKREM ŞAHAN ANKARA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın süresiz nafaka konusuna ilişkin son açıklamaları, süresiz nafaka mağdurlarını üzdü.

Yanık, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada “Ne ailenin ne kadınların edindikleri müktesep haklarını kaybedecekleri bir yeni düzenlemeye kapı aralamayız. Bunu bir defa peşinen ifade etmemiz lazım. Boşanma, boşanmaya bağlı sonrasındaki mali ve ekonomik haklarla ilgili süreç içerisinde her zaman yeni düzenlemeler olur. Hukuk dinamiktir, hukuku bir yere çakamazsınız. Bu konuyla alakalı verilmiş bir karar, çizilmiş çerçeve yok, onu özellikle ifade etmek isterim. Bakanlığın bilgisinin çok dışında birtakım yorumlar ve tahminler konuşuluyor” demişti.

Aile Bakanı, aile kurumuna cinsiyetçi yaklaşıyor

Süresiz Nafaka Mağdurları Platformu ve Aile Mağdur Hakları Platformu Kurucu Başkanı İlhan Ergincan da Yanık’ın açıklamaları üzerine yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: “Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı yaptığı açıklamalarla ailenin korunmasına ve ayakta durmasına zarar vermektedir. Süresiz nafaka, kadının kazanılmış hakkı değildir. 1988 öncesi 1 yıl olan nafaka 1988 yılından beridir süresiz nafaka ibaresi getirilerek (34) yıldır erkeğin kazanılmış hakkı gasp edilmektedir.”

Ergincan, “Bakanlığa geldiği günden beri nafaka konusunda açıklama yapmayan Bakan Yanık, süresiz nafaka konusu kamuoyunda sıkça dile gelmeye başlayınca Mor Çatı ve feminist derneklerin istediği gibi hareket ederek ‘nafaka konusu gündemde değil’ demeye başladı. Süresiz Nafaka mağduriyeti her geçen gün artıyor. Yaşanılan bu mağduriyetler mağdurlar üzerinde travmalara neden olurken bir de Aile Bakanımızın bu tür sözleri de mağdurları daha da yıpratmaktadır. Bulunduğunuz makam aile kurumu makamıdır. Aile kurumu tek taraflı değildir, erkek ve kadından oluşmaktadır. Bu meseleleri ele alırken tek taraflı cinsiyetçi yaklaşımla değil her iki tarafı da göz etmelisiniz” dedi.

3 milyon mağdur var

Ergincan şöyle devam etti; “Yıllardır çözüldü, çözülecek, çalışıldı, çalışıyor söyleminden bunalan süresiz nafaka mağdurlarının hakkı zaten gasp edilmekte ve soruna çözüm bulunamamaktadır. Süresiz nafaka son bulana kadar adalet yürüyüşümüz ve mücadelemiz devam edecektir. 3 milyonu aşkın süresiz nafaka mağduru artık meclisten gelecek müjdeli haber bekliyor.”