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Aktüel Nafakazedelerden Aile Bakanı’na sitem
Aktüel

Nafakazedelerden Aile Bakanı’na sitem

Aile Bakanı Derya Yanık’ın, “Nafaka konusunda verilmiş bir karar da nihai bir değerlendirme de yok” sözleri mağdurları üzdü. Süresiz Nafaka Mağdurları Platformu Başkanı İlhan Ergincan, “Aile bakanımızın bu sözleri zaten travma yaşayan süresiz nafaka mağdurlarını daha da yıpratmaktadır. Mağduriyetlere artık son verilsin” dedi.

Yeniakit Publisher
2022-01-18 10:40:00 -
Nafakazedelerden Aile Bakanı’na sitem

RESUL EKREM ŞAHAN  ANKARA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın süresiz nafaka konusuna ilişkin son açıklamaları, süresiz nafaka mağdurlarını üzdü.

Yanık, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada “Ne ailenin ne kadınların edindikleri müktesep haklarını kaybedecekleri bir yeni düzenlemeye kapı aralamayız. Bunu bir defa peşinen ifade etmemiz lazım. Boşanma, boşanmaya bağlı sonrasındaki mali ve ekonomik haklarla ilgili süreç içerisinde her zaman yeni düzenlemeler olur. Hukuk dinamiktir, hukuku bir yere çakamazsınız. Bu konuyla alakalı verilmiş bir karar, çizilmiş çerçeve yok, onu özellikle ifade etmek isterim. Bakanlığın bilgisinin çok dışında birtakım yorumlar ve tahminler konuşuluyor” demişti.

Aile Bakanı, aile kurumuna cinsiyetçi yaklaşıyor

Süresiz Nafaka Mağdurları Platformu ve Aile Mağdur Hakları Platformu Kurucu Başkanı İlhan Ergincan da Yanık’ın açıklamaları üzerine yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: “Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı yaptığı açıklamalarla ailenin korunmasına ve ayakta durmasına zarar vermektedir. Süresiz nafaka, kadının kazanılmış hakkı değildir. 1988 öncesi 1 yıl olan nafaka 1988 yılından beridir süresiz nafaka ibaresi getirilerek (34) yıldır erkeğin kazanılmış hakkı gasp edilmektedir.”

Ergincan, “Bakanlığa geldiği günden beri nafaka konusunda açıklama yapmayan Bakan Yanık, süresiz nafaka konusu kamuoyunda sıkça dile gelmeye başlayınca Mor Çatı ve feminist derneklerin istediği gibi hareket ederek ‘nafaka konusu gündemde değil’ demeye başladı. Süresiz Nafaka mağduriyeti her geçen gün artıyor. Yaşanılan bu mağduriyetler mağdurlar üzerinde travmalara neden olurken bir de Aile Bakanımızın bu tür sözleri de mağdurları daha da yıpratmaktadır. Bulunduğunuz makam aile kurumu makamıdır. Aile kurumu tek taraflı değildir, erkek ve kadından oluşmaktadır. Bu meseleleri ele alırken tek taraflı cinsiyetçi yaklaşımla değil her iki tarafı da göz etmelisiniz” dedi.

3 milyon mağdur var

Ergincan şöyle devam etti; “Yıllardır çözüldü, çözülecek, çalışıldı, çalışıyor söyleminden bunalan süresiz nafaka mağdurlarının hakkı zaten gasp edilmekte ve soruna çözüm bulunamamaktadır. Süresiz nafaka son bulana kadar adalet yürüyüşümüz ve mücadelemiz devam edecektir. 3 milyonu aşkın süresiz nafaka mağduru artık meclisten gelecek müjdeli haber bekliyor.”

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Yorumlar

Saffet

Gençlerimiz aylık haftalık evlenme ile birlikteliğe Son veriyor esas incelenmesi gereken konu bu ama TCK da kamunun dediği gibi dolancılıgi hukuk kabul etmiyor serbest cezası yok diye düşünüyorum ve medya da deşifre olmadıkça cezası yok olduğuna inanıyorum
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Kaya Kaya

3 milyon mağdur siyaseten birlik olup kararlarını verebilirlerse bu sorun da 2022 Yilinda çözüme kavuşacaktır. Aksi halde uzun yıllar daha bu magduriyetler devam edecektir. Bu sorun 3600 gösterge ve EYT den daha az önemli değildir. Mağdur kitlesi de onlardan fazladır. Birlik olalım,kararlı olalım. Seçimlerde 3 milyon mağdur olarak bu sorunu çözecek olanın yanında duralım. Siyasî görüş farkliliklarimizi bu seferlik bir kenara bırakalım.
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