Nadal'dan Fatih Terim'e sürpriz hediye

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Rafael Nadal'dan kendisine gönderilen hediyeyi sosyal medya hesabından paylaşarak, İspanyol rakete teşekkür etti.

Futbolla da yakından ilgilenen ve Real Madrid taraftarı olan Rafael Nadal, Roland Garros 2018'i kazandığı imzalı tişörtünü ''Fatih Terim'e en iyi dileklerimle'' yazarak gönderdi. Terim de sosyal medya hesabından Nadal'a ''Çok teşekkürler'' mesajını yolladı.