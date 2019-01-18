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Nadal ve Kerber tur atladı

- Avustralya Açık'ta tek erkeklerde İspanyol Rafael Nadal, tek kadınlarda ise Alman Angelique Kerber rakiplerini yenerek yollarına devam etti

18 Ocak 2019 Cuma 17:23
Nadal ve Kerber tur atladı


ANKARA (AA) - Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta 2 numaralı seribaşlarından tek erkeklerde Rafael Nadal, tek kadınlarda ise Angelique Kerber üst tura çıktı.

Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenen turnuvaya beşinci gün maçlarıyla devam edildi.

Tek erkekler üçüncü turda 2 numaralı seribaşı Rafael Nadal, Avustralyalı Alex de Minaur'u 6-1, 6-2 ve 6-4'lük setlerle zorlanmadan 3-0 yenerek adını üst tura yazdırdı.

6 numaralı seribaşı Marin Cilic ise 2-0 geriye düştüğü mücadelede İspanyol 26 numaralı seribaşı Fernando Verdasco'yu 3-2 mağlup ederek üst tura yükseldi. 4 saat 18 dakika süren karşılaşmada ilk iki seti 6-4 ve 6-3 kaybeden Hırvat tenisçi, sonraki setleri ise 6-1, 7-6 ve 6-3 kazandı.

22 numaralı seribaşı Roberto Bautista Agut ise 10 numaralı seribaşı Rus Karen Khachanov'u 6-4, 7-6 ve 6-4'lük setlerle 3-0 yenerek günün sürprizlerinden birine imza attı.

3 numaralı seribaşı İsviçreli Roger Federer, 14 numaralı seribaşı Yunan Stefanos Tsitsipas, 20 numaralı seribaşı Grigor Dimitrov ve Çek Tomas Berdych de dördüncü tura çıkmayı başardı.


- Kerber zorlanmadı


Tek kadınlarda turnuvanın 2016 yılı şampiyonu 2 numaralı seribaşı Alman Angelique Kerber, Avustralyalı Kimberly Birrell'i 6-1 ve 6-0'lık setlerle zorlanmadan 2-0 yenerek dördüncü tura kaldı.

Çek 8 numaralı seribaşı Petra Kvitova ise İsviçreli Belinda Bencic'i 6-1 ve 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup ederek yoluna devam etti.

3 numaralı seribaşı Caroline Wozniacki'nin elenmesinin ardından günün diğer sürprizini, 11 numaralı seribaşı Belaruslu Aryna Sabalenka'yı 2-0 mağlup eden dünya 87 numarası ABD'li Amanda Anisimova gerçekleştirdi.

Tek kadınlarda 5 numaralı seribaşı ABD'li Sloane Stephens ve 15 numaralı seribaşı Ashleigh Barty de turnuvada yoluna devam etti.


- Yarının programı


Tek kadınlar üçüncü turunda yarın, 1 numaralı seribaşı Rumen Simona Halep ile ABD'li Venus Williams karşılaşacak. 4 numaralı seribaşı Japon Naomi Osaka'nın rakibi ise Tayvanlı Hsieh Su-Wei olacak.

Tek erkeklerde dünya 1 numarası Sırp Novak Djokovic, 25 numaralı seribaşı Kanadalı Denis Shapovalov, 4 numaralı seribaşı Alman Alexander Zverev de Avustralyalı Alex Bolt karşısında tur bileti arayacak.

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Haber Tarihi: 18 Ocak 2019 Cuma 17:23
  1. Angelique Kerber
  2. Avustralya Açık
  3. Marin Cilic
  4. Rafael Nadal

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