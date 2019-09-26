Naci Görür'den korkutan deprem açıklaması! 'İstanbul'a 7,2 geliyor'

Türkiye'nin önemli yer bilimcilerinden deprem uzmanı İTÜ'den emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul'da meydana gelen 5.8'lik depremin ardından açıklamalarda bulundu.

Sosyal medya hesabından dün uyarılarda bulunan Prof. Dr. Naci Görür, bugün yaşanan depremlerin ardından büyük depremin yakın olduğu konusundaki açıklamalarından daha da emin olduğunu söyledi.

Çekmece gölü civarındaki faya dikkat çeken Görür, bu kısmın en az 7.2 büyüklüğündeki depreme gebe olduğunu söyledi.

İstanbul halkı, 17 Ağustos 1999'da yaşanan büyük Gölcük depreminin 20 yıl ardından, bugün saat 14:00'te yine kendini deprem korkusuyla sokağa attı. Salı günü Silivri açıklarında yaşanan 4.7 büyüklüğündeki depremin ardından meydana gelen 5.8'lik deprem İstanbul'da halkı sokağa döktü.

"Sıkıntı verici" demişti

İstanbul'da meydana gelen depremlere ilişkin sosyal medya hesabından dün uyarılarda bulunan ve depremin oluştuğu bölgenin konumu ve özelliği sebebiyle sıkıntı verici olduğunu ifade eden Prof. Dr. Naci Görür, "Değerli takipcilerim, geçmiş olsun. Hatırlarsanız dünkü depremin sıkıntılı olduğunu söylemiş huzursuz olduğumu belirtmiştim. Küçük bir deprem de olsa büyük deprem beklediğimiz fay kolunun batı ucunda olması nedeniyle bu koldaki dinamikleri etkiliyebileceğini açıklamıştım. Keşke haklı çıkmasaydım. Sanıyorum şimdi risk daha da artmış olabilir. Hepimiz ve yöneticilerimiz daha da dikkatli olmalıyız. Evimizde gerekli önlemleri almalıyız. Sizden ricam herkes bu tweeti retweetlesin. Daha sonra evde ne yapmamız gerektiğini yazacağım, sağlıcakla kalın." dedi.

Emekliliğinden önce, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi başkanı olan ve 1999-2014 senesine kadar Marmara Denizi'nde yapılan tüm deprem araştırmalarının koordinatörü ve ekip başkanı olan Prof. Dr. Görür, depremin ardından Habertürk'e açıklamalarda bulundu. O açıklamalardan öne çıkanlar şu şekilde;

"Sıkıntılı bir durum"

"Ben, salı günkü 4.7'lik Silivri depreminin ardından 'Bu sıkıntılı bir durum' demiştim. Yaşanan depremin de beni rahatsız ettiğini sosyal medyada özellikle paylaştım. Şu ana kadar Orta Marmara Çukuru ile Tekirdağ arasında yaşanan depremlerin büyük bölümü 4'ten küçük olan ve gaz çıkışına bağlı olarak yaşanan depremlerdi."

"Bu hat üzerinde beklenen 7.2"

"Ancak şu iki gündür yaşanan depremler önemli çünkü Orta Marmara Çukuru ile Çekmece gölleri arasındaki fay hattı üzerinde meydana geldi. Bu hat, sessizliğini çok uzun zamandır koruyan bir hat ve biz deprem bilimcilerin bu hat üzerinde beklediği depremin büyüklüğü ise 7.2'ydi."

"Fay hattını etkileyebilir"

"Yani Silivri açıklarında yaşanan bu iki deprem, kilitlenmiş bir fay hattının batı ucunda meydana geliyor. Bu depremlerin fayın iç dinamiklerini etkilemesinden endişe duyuyorum. Bugünkü deprem bu fayda kırılma başlatmıştır."

"250 yıldır bu fayda deprem olmadı"

"Bu bahsettiğimiz fay hattında 250 yıldır bir deprem yaşanmıyor. Bu fay hattı üzerinde peş peşe yaşanan iki depremin halk arasında tetikleme diye ifade edilen durumu yaratabileceğinden endişe duyuyorum. Üzerinde durmamız gereken bu depremlerin uyarı depremi olması. Tüm yöneticilerin ve İstanbulluların buna göre hareket etmesi gerekir."