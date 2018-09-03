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Muzu uzun süre taze saklamak için ne yapmak gerekir?

Eve aldığınız muzların hemen çürümesini istemiyor daha uzun süre muhafaza etmek istiyorsanız sizde bu yöntemi uygulayabilirsiniz.

03 Eylül 2018 Pazartesi 18:17
Muzu uzun süre taze saklamak için ne yapmak gerekir?

Evde muzları daha uzun süre taze saklamak için işte yapmanız gerekenler...

Eğer muzlar birden fazla ise, muzların saplarının birleşme noktasını streç film ile sarın.

Bir tek muzun daha uzun süre dayanması için ise, yine sap kısmını streç film ile güzelce sarın.

Bu şekilde muzun daha uzun süre dayandığını göreceksiniz.

Haber Tarihi: 03 Eylül 2018 Pazartesi 18:17
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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