Müze ve ören yerlerinin ziyaret saatleri uzatıldı

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, bazı müze ve ören yerlerinin ziyaret saatlerinin uzatıldığını duyurdu.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı bazı müze ve ören yerlerinin ziyaret saatleri turizm sezonu boyunca uzatıldı.

Buna göre Aspendos, Side, Patara, Hierapolis, Efes ören yerleri gece 00.00'a kadar ziyarete açık olacak.