  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kültür - Sanat Müze ve ören yerlerinin ziyaret saatleri uzatıldı
Kültür - Sanat

Müze ve ören yerlerinin ziyaret saatleri uzatıldı

Yeniakit Publisher
2024-04-09 14:39:00 -
Müze ve ören yerlerinin ziyaret saatleri uzatıldı

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, bazı müze ve ören yerlerinin ziyaret saatlerinin uzatıldığını duyurdu.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, bazı müze ve ören yerlerinin ziyaret saatlerinin uzatıldığını duyurdu.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı bazı müze ve ören yerlerinin ziyaret saatleri turizm sezonu boyunca uzatıldı.

Buna göre Aspendos, Side, Patara, Hierapolis, Efes ören yerleri gece 00.00'a kadar ziyarete açık olacak.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23