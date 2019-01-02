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Mutsuzluk ölümlerden ölüm beğen der gibi..

Hipertansiyon, depresyon şizofreni ve kalp yapıyor...

02 Ocak 2019 Çarşamba 19:03
Mutsuzluk ölümlerden ölüm beğen der gibi..

Archives of Internal Medicine (İç hastalıkları arşivi) adlı bir bilimsel dergiye göre mutsuz ve problemli evlilikler, insanda hipertansiyon sebebi olabilmektedir. Bilindiği gibi hipertansiyon, modern dünyada en çok öldüren hastalıklar listesinin en başında yer almaktadır. Amerika’da (Marital Counselling) denilen bir hekimlik türü sadece bu gibi konularla ilgilenmektedir.

Dr. Brian Baker’e göre ise insanlarla iyi ilişkiler kurulması ve insanlardan gelen sosyal destek, kan basıncını düzenlemektedir. Kalp damar sistemi başta olmak üzere insan vücudu, sosyal destek konusunda çok hassas.. Anında ve doğrudan cevap vermekte...

Dr. Baker araştırmasından şu sonuca varıyor: “Mutsuz evlilikler, sağlık için zararlıdır (Bad marriages bad for your health).”

Üç yıl süren bu araştırmada mutsuz bir evliliği olanların üç yıl sonra tansiyonları anlamlı olarak artmış.. Mutlu evliliği olanlarda ise tansiyon düşmüş.. Yani mutlu evlilik, koruyucu bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Mutsuz evlilikleri olanlarda, kalbin sol karıncık (ventricle) duvarının kalınlığı arttığı görülmüş. Bu, yüksek tansiyon belirtisidir. Daha önce yapılan çalışmalarda da, mutsuz evliliklerin şizofreni, depresyon ve kalp rahatsızlıkları ile ilgisi bulunmuştu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 19:03
  1. mutsuz evlilik
  2. mutsuzluğun zararları

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