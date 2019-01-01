Yeniakit // THY / S&M Milleriniz %33 Daha Değerli Kampanyası
0553 313 94 23

Mutluluk çok uzakta değil

Evlenenlerin az da olsa bir kısmı, şunun şurasında ne oldu ki, hepsi hepsi birkaç ay; o gün arabalarının üzerine yazdıkları “Evlendik mutluyuz” sözlerinden uzaklara düştüklerini hissediyorlar. Halbuki, biraz özenli davransalar mutluluk çok uzakta değil..

01 Ocak 2019 Salı 19:05
Mutluluk çok uzakta değil

Bütün mesele özenli konuşmak ve davranmakta.. Mesela ne gibi;

Eşler birbirlerine moral verir, hep desteklerler. Mutlu ailede herkes birbirini her fırsatta teşvik eder. Özellikle sıkıntılı günlerde hep birbirlerinin yanında olurlar.

Onlar birbirleriyle konuşurken kibar, saygı ve sevgi doludur. Evin erkeği, eşine hitabederken sanki iş hayatında yabancı bir hanımla konuşuyormuşcasına gibi özenli, nazik ve mülayimdir. Evin hanımı da kocasına karşı aynı titizliktedir.

Birbirleriyle zıtlaşmaktan kaçınırlar. Birinin güldüğünü, diğeri hafife almaz. O an içinden gülmek gelmese bile, eşinin hatırı için onun neşesine katılır.

Her ikisi de eşini illa kendisi gibi düşünmeye zorlamaz. Onun kişiliğine saygı duyar. O kişiliğin geliştireceği düşünceye, fikre daima önem verir ve ilgiyle dinler. Birbirlerinin ayrılıklarını değil, birlikteliklerini ön plana çıkarırlar. Veya farklı düşündükleri konuda tatsızlık eğilimi varsa, bundan kaçınır ve konuyu zamana yaymayı tercih eder.

Onlar çocuklarının eğitiminde birlikte hareket eder, birbiriyle çelişkiye düşmekten kaçınırlar. Disiplin konusunda tutarlı hareket ederler. Her ikisinin de uyacağı kurallar vardır. Önemli bir konuda çocuklara “Annenize/babanıza soracağım, ona göre karar vereceğim” derler. Birbirlerinin yaptıklarını küçümsemezler. Çocuklar babalarından bir şey istediğinde, baba anneye dönüp “Sen ne diyorsun?” diye sorar. Bu şekilde, çocuklar babalarının annelerine değer verdiğini, kararları beraber aldıklarını anlar. Bu durumda anne de kocasının kendisine gösterdiği kıymeti hisseder, özgüveni artar. Çocuklarını babaya karşı “koz” gibi kullanmaz. Çocuk doğurduktan sonra, onları “güvence” gibi görerek davranmaz. Kocasına olan güvencesini, hiçbir şekilde çocuklarında veya başka unsurlarda arama düşünce ve çabasında olmaz.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 01 Ocak 2019 Salı 19:15
  1. mutluluk
  2. evlilikte mutluluğun formülü

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Parti Güdül belediye başkan adayı Muzaffer Yalçın kimdir?
    1. AK Parti Güdül belediye başkan adayı..
    2. Güven timlerinden yılbaşında "Noel..
    3. Irak'taki yılbaşı kutlamalarında 104..
    4. Filipinler'deki Usman fırtınası
    5. AK Parti Akyurt belediye başkan adayı..
    6. Hakkari-Şırnak kara yolunda çığ..
    7. AK Parti Ankara Evren belediye başkan..
    8. Almanya'da ırkçı saldırı! Aracını..
    9. Meğer kansere kök söktürüyormuş
    10. Payitaht Abdulhamit'in gelecek bölümde..
    11. Avusturya'da Kurz-Weber görüşmesi
    12. Diriliş Ertuğrul 130. bölüm fragmanı
    13. Kilolardan kurtulmak için...
    14. Almanya'da yabancı düşmanı saldırı
    15. Korkutan istila! Bodrum ve..
    16. MEB'den Zarifoğlu'nun kitabının..
    17. Gülriz Sururi'nin vefatı
    18. Burhan Demirbaş kimdir?
    19. Mutluluk çok uzakta değil
    20. Baki Demirbaş kimdir?
    İki ülke arasında yeni kriz! Hükümet sözcüsü İsrail bayrağını ayağının altına aldı
    İki ülke arasında yeni kriz! Hükümet sözcüsü İsrail bayrağını ayağının altına aldı
    Ahlaksız babanın skandal tweetleri ortaya çıktı! Kurtarın bu bebeği!
    Ahlaksız babanın skandal tweetleri ortaya çıktı! Kurtarın bu bebeği!
    Dünyayı tedirgin eden hamle! 300 bine yakın asker kışladan çıktı
    Dünyayı tedirgin eden hamle! 300 bine yakın asker kışladan çıktı
    'Oylar çalındı' yalanını ses kaydı ortaya çıkardı! 5 yıllık iddia çürüdü
    'Oylar çalındı' yalanını ses kaydı ortaya çıkardı! 5 yıllık iddia çürüdü
    HTŞ'den küstah Türkiye açıklaması: Onlarla savaşa gitmek için kaçtılar
    HTŞ'den küstah Türkiye açıklaması: Onlarla savaşa gitmek için kaçtılar

    Günün Karikatürü

    1 Ocak 2019
    Maaşları belirleyecek! İşte ekonomistlerin enflasyon beklentisi
    Maaşları belirleyecek! İşte ekonomistlerin enflasyon beklentisi
    Ajana bir kıyak daha
    Ajana bir kıyak daha