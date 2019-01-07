Mutluluk başka nedir ki?



❤ Benimle paylaş sıkıntılarını. Anlamam, aklım ermez diye önyargılı olma. Anlamasam bile benim teselli sözlerim belki seni rahatlatacaktır. İnsanız; hüzün yüreğimizi kabartır; gözyaşlarımıza yansır. Bırakalım yansısın. Birlikte ağlayalım, birlikte gülelim.. Mutluluk bu değil de ne..

❤ Durmadan o zaman şöyleydi, o zaman böyleydi diyerek hep dünde yaşama.. Bugünün bahşedilen nimetine şükredelim. Yediğimiz lokmayı, sağlığımızı, ağrısız başımızı lutfedene ne kadar hamdetsek az. Bugüne ve bana dön, şu dakikaları benimle yaşa ne olur...

❤ Her yaptığımı sözlerinle, gözlerinle didikleme? Kınama veya dudak büküp küçümseme. Bilakis önem ver. Varsın basit, önemsiz, değersin olsun; sen değer ver. Senin benimle gurur duyduğunu hissedeyim.. Bu mutluluğu fazla görme bana..



❤ Mutluluk dediğimiz nedir bugünün hayata tutunma kavgası içinde; minik süprizler değil mi? Eğer her şeyi bilir görünürsen; seninle nasıl yaşanır? N’olur bazen olsun herşeyi bilmeyiver..

❤ Duygularını ve düşüncelerini açık yüreklilikle bana anlatmıyorsan, kendimi sana nasıl yakın hissedebilirim? Ciddiyet kabuğundan sıyrıl ve bana güven. Sana güvendiğimi bil. Güven, sadakattir. Güven huzurdur. Güven mutluluk..

❤ Yüzüme vurma, başıma kakma fedakârlıklarını? Kaba olma. Bir kedi, bir köpek bile asla unutmaz kendisine yapılan iyilikleri. Ben ki seninle bir elmanın diğer yarısıyım. Nasıl unuturum, yaşta yağmurda, güneşte ayazda birlikte yaşadıklarımızı.. Bana minnetimi söylemek için fırsat ver.

❤ Beni de dinle. Susmamı aczime verme. Ne diyeceğimi biraz merak et. Sabırlı ol. Küçümseme. Herşey bir yana, senin eşin olduğum için saygına layık olduğumu düşün..

❤ Şefkat göster bana. Naz kabilinden de olsa başımın ağrıdığını söylesem; bana şefkat göstersen; bana dünyaları vermiş olursun. Dünyaları yani saadeti, mutluluğu..cep numaraları