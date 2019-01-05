Mutfakta bu püf noktaları kullanın

● Kek yaparken karıştırmak için kullandığınız kaşığa hamur yapışmasını istemiyorsanız, kaşığı kullanmadan önce süte batırın. Hamurun yapışmadığını göreceksiniz.

● Pişen keki kalıbından çıkarmakta zorluk çekiyorsanız, keki dökmeden önce kalıbın içine yağlı kağıt döşeyin. Fırından çıkardığınız zaman, kağıdın uçlarından tutup keki kalıptan çıkarabilirsiniz.

● Genellikle pasta ve börek yaparken yumurtanın sarısını ayrı kullanmanız gerekir. Yumurtayı altında kap olan ve dar ağızlı bir huninin içine kırarsanız, akı hemen akar, sarısı huninin içinde kalır.

● Pastalara kattığınız fındık, ceviz, v.s.’nin dibe çökmemesi için una buladıktan sonra karışımın içine katın. Böylece piştiğinde pastanın içine eşit bir şekilde dağılmış olurlar.

● Pastaların üstüne koyduğunuz muz, elma, armut gibi meyvelerin kararmaması için, meyveleri limonlu suya batırıp kullanın.

● Kek veya pandispanya kalıplarına boşaltmadan önce kalıpların içine yağlı kağıt koyarsanız kekleriniz yapışmaz.

● Mutfakta kullanılan tahta kaşıklar renklerini çabucak kaybeder, kahverengiye dönüşürler. Bunu bir dereceye kadar önlemek istiyorsanız, tahta kaşıkları, kullanmadan önce duru suda iyice ıslatıp kullanırsanız daha iyi netice alırsınız.

● Özellikle salatalar için kullanılan tahta kaplar, masaya ayrı bir şıklık katar. Fakat, bu tahta kapları suyun içinde bırakırsanız, yıpranıp çatlar. Bunun için, kullandıktan sonra hiç bekletmeden hemen yıkayıp, kurulayın. Bu şekilde tahtaların bozulmasını önlemiş olursunuz ve ömrünü uzatırsınız.