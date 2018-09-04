Mutfağınızın temiz kokması için...

Bazen yemek kokularıyla dolup, nefes alınamayacak duruma gelen mutfağınızın güzel kokmasını ister misiniz?

Kolayı var; kalorifer üzerine koyduğunuz su dolu bir kabın içine birkaç damla güzel kokulu parfüm damlatın. Bunu ocağınızın üzerinde hafif ateşte bir tas veya büyükçe bir cezve ile de yapabilirsiniz. Kalorifer veya ocağınız yandığı sürece bu koku mutfağınıza yayılır.

Bunun bir başka yolu daha var: Bir parça alüminyum kağıt üzerine tarçın serptikten sonra, bunu içinde yemeğinizi veya böreğinizi yapıp bitirdiğiniz sıcak fırına koyun ve kapağını açık bırakın.