Mutfağınız küçükse üzülmeyin!

12 İPUCU İLE MUTFAĞINIZI GENİŞLETİN!

Duvara kavanozlar asarak pirinç, makarna, kuru bakliyat gibi erzaklarınızı koyabilirsiniz. Böylelikle raflarda, dolaplarda ve tezgahta yer açılmış olur.

Duvara monte bir açılır kapanır masa ihtiyacınız olduğunda tezgah olarak çok işinizi görecektir.

Mutfağınızın bir duvarına bir ray ve kancalar takarak bazı mutfak eşyalarınızı ona takabilirsin. Hem estetik görünecek hem de dağınıklığı toparlayacaktır.

Mutfak tezgahınızın altına çekilebilen bir kesme tahtası yaptırabilirsiniz. Böylelikle yemek hazırlarken tezgahta fazladan yeriniz olacak demektir.

Mıknatıslı baharatlıklar alırsanız buzdolabının üzerine takabilir, bir dolu baharattan boşalan bir dolu alan boşalmış olacak.

Yine duvara asacağınız mıknatıslı bir demir parçası çok işinizi görecektir, bıçaklarınızı ve diğer metal aletler

Tezgahınızda yer yoksa, lavabonuzun hemen üstündeki dolabı bulaşık dolabı yapın.

Mutfaktaki her boş kalan duvara raf taktırarak birçok alan açabilirsiniz.

Tezgahın altında bazen çekmece yapılmayan dekor için boş bırakılan yerler vardır. Öyle yerleri neden bu şekilde değerlendirmeyelim değil mi?

Lavabonun üstünde kullanabileceğiniz bir kesme tahtası sayesinde yemek hazırlarken tezgahta yer açabilirsiniz.

Dolap kapaklarının iç kısımlarına askılar ya da küçük çiviler monte ederek birçok eşyayı da buralara asabilirsiniz.