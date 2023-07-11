Mütefekkir Nurettin Topçu kabri başında anıldı

Zeytinburnu Belediyesi ve İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte Kur’an-ı Kerim okundu ve dualar edildi. Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun, öğrenci, akademisyen ve yazarların da arasında bulunduğu her yaştan katılımcının ilgi gösterdiği anma programına, Topçu’nun yakınları ve sevenleri katıldı. Başkan Arısoy, “Nurettin Hoca, Sorbonne Üniversitesi doktoralı ilk Türk, Türkiye’yi fikirleriyle çok etkilemiş bir büyük zat. Zeytinburnu’muzda bizim ebedi misafirimiz. Maarif davası ile de camiayı etkilemiş büyük bir hareket aynı zamanda. Mekanı cennet olsun” dedi. Topçu’yu anma etkinlikleri kapsamında ayrıca, Gülhane’deki Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat ve Müze Kütüphanesi’nde İsmail Kara’nın konuşmacı olarak katılacağı “Bir Ahlak Davası” başlıklı bir program da düzenlendi.