Mustafa Denizli'den Cenk Tosun'a... "Tatile bile Türkiye'ye gelme"

Kasımpaşa'nın çiçeği burnunda Teknik Direktörü Mustafa Denizli, bir spor kanalında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Denizli, Cenk Tosun'un Türkiye'ye geri dönme ihtimalini değerlendirdi. Denizli, Arda Turan'a 'Türkiye'ye gelme' şeklinde uyarılarda bulunduğunu söylerken Cenk Tosun'a da mesaj gönderdi.

İşte Denizli'nin açıklamaları: "Arda Turan'ın yüzüne de söyledim, 'Türkiye'ye tatile bile gelme' dedim. Arda bir değerdir. Ona en büyük dersi kendisi verir. Cenk de Türkiye'ye gelmesin. Kariyeri gerileyecekse gelmesin."