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Mustafa Denizli: Bu sene Avrupa'yı kafamıza koyduk!

Kasımpaşa Teknik Direktörü Denizli, Bursaspor'u deplasmanda 2-1 yendikleri maçın ardından açıklamalar yaptı.

11 Kasım 2018 Pazar 16:25
Mustafa Denizli: Bu sene Avrupa'yı kafamıza koyduk!

Bursaspor deplasmanında önemli bir galibiyet aldıklarının altını çizen Mustafa Denizli, "Bizim bir hedefimiz var, bu hedefe giderken bazen tökezleyebiliriz ama hedeften şaşmayacağız. Daha fazla puanımız olabilirdi. Son üç haftada ligde yükselişe geçen takımlarla oynadık. Üstümüzdeki takımlar ne kadar hedeflerine odaklanmışsa, biz de o kadar odaklandık." dedi.

Mustafa Denizli, sezon sonunda Avrupa'ya gitmek istediklerini açıklarken, "Bizim alt sıralara düşme niyetimiz yok. Bu sene Avrupa'yı kafamıza koyduk. Ancak Şampiyonlar Ligi mi, UEFA Avrupa Ligi mi olur bilmiyorum. Buradan ayrılma düşüncem de yok, iyi bir camiada görev yapıyorum." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 11 Kasım 2018 Pazar 16:25
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