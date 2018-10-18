THY- Euroleague
0553 313 94 23

Mustafa Cengiz'den UEFA açıklaması

Galatasaray Kulübü Başkanı Cengiz, UEFA ile yaptıkları yapılandırma anlaşmasının yeniden gözden geçirilmesiyle ilgili, "Ceza beklemiyoruz ama büyük konuşmamak lazım. Ne olacağını zamanla göreceğiz." açıklamasında bulundu.

18 Ekim 2018 Perşembe 14:11
Mustafa Cengiz'den UEFA açıklaması

Kulübün Riva arazisinde hayata geçirilecek "Düşler Vadisi Riva" projesinin tanıtım toplantısının ardından basın mensuplarıyla sohbet eden Cengiz, UEFA ile yaptıkları anlaşmanın yeniden incelenmek üzere UEFA Finansal Kontrol Organı Soruşturma Dairesi'ne gönderilmesi kararına karşı Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesine (CAS) başvurduklarını hatırlatarak, "Bu konuda herkes bir şeyler söylüyor, ahkam kesiyor. Yaklaşık 3,5 ay önce UEFA ile anlaşmayı yaptık. Bunun için gece gündüz çalışıyoruz. Kendi topumuzu oynuyoruz. Stratejimiz var ve ona göre hareket ediyoruz. Ceza beklemiyoruz ama büyük konuşmamak lazım. Ne olacağını zamanla göreceğiz. Hukukçularımız yabancı. Yakın zamanda konuyla ilgili basın toplantısı düzenleyeceğiz." diye konuştu.

Emre Akbaba'nın bonservis bedeli için destek vereceğini açıklayan sponsorları Nef firmasından henüz herhangi bir ödeme almadıklarını aktaran Cengiz, forvet transferinin yapılmamasında sorumluluğun kendilerinde olduğunu belirterek, "Hukukta kusursuz sorumluluk ifadesi var. Kusursuzuz ama sorumluluk bizde." ifadelerini kullandı.

Mustafa Cengiz, devletin bütün kulüplere destek olduğunu vurgulayarak, "Herkes stadı bedava aldığımızı söylüyor ama karşılığında Mecidiyeköy'deki arsayı verdik. Devlet diğer büyük kulüplere de destek veriyor. Bu konuda algı oluşturuluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Haber Tarihi: 18 Ekim 2018 Perşembe 14:11
  1. Futbol
  2. Galatasaray
  3. Mustafa Cengiz
  4. SÜPERLİG
  5. UEFA

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Nüfus müdürlüğü alımları ne zaman yapılacak?
    1. Nüfus müdürlüğü alımları ne zaman..
    2. Putin, Sisi'yi yanına oturttu!
    3. Muhaliflerin ‘medya kombini’ çöktü
    4. Çin, uzaya 'yapay Ay' gönderiyor!..
    5. Hollanda'dan Suudi Arabistan kararı
    6. "Berat Albayrak başaracak diye ödü..
    7. Mevlüt Uysal'dan adaylık açıklaması
    8. CHP''den Muharrem İnce ve Mansur Yavaş..
    9. Karabük'ün Eskipazar ilçesinde 2 ev..
    10. İstanbul Bahçelievler'de dehşet evi!..
    11. Ara Güler nereye defnedilecek?
    12. Damien Comolli: Başakşehir maçındaki..
    13. Bu besinler kanserden koruyor
    14. Telefon dolandırıcısına 12 yıl hapis,..
    15. Başkan Erdoğan'dan şiirli taziye mesajı
    16. Emzirmede birinciyiz
    17. 2019 asgari ücret için ilk rakam..
    18. Yarın başlayacak! iPhone'a 2 bin 100..
    19. İBB Meclisi onayladı! O metro hattı..
    20. Iğdır Emniyet Müdürlüğüne yeni atama
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın

    Günün Karikatürü

    18 Ekim 2018
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı