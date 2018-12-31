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Müslümanlara uyarı: Yılbaşını sakın kutlamayın!

Hristiyan aleminin her türlü pislik ve ahlaksızlıkla geçirdiği yılbaşı gecesi için ilahiyatçılar Müslümanlara uyarılarda bulunarak, o gece neler yapılması ve yapılmaması gerektiğini belirtti.

31 Aralık 2018 Pazartesi 16:17
Müslümanlara uyarı: Yılbaşını sakın kutlamayın!

Bugün 31 Aralık 2018 yani Miladi takvime göre yılın son günü. Hristiyanların Noel olarak kutladığı bu günü bazı Müslümanlar da Hristiyanlara özenerek kutlamalarla geçiriyor. Peki, Hristiyanların Noel adı altında eğlence, dans, içki, kumar, ağaçları süsleme, hindi kesme gibi çeşitli şeyler yaptığı gecede ilahiyatçının kutlama yapılmaması konusunda uyardığı Müslümanlar ne yapmalı?

Müslümanlar ne yapmalı?

İlahiyatçılar, 1 Ocak tarihinin Mekke'nin fethinin yıldönümü olduğunu ve bunun dualarla ve Kur'anlarla kutlanması gerektiğini belirterek, Müslümanlara yılbaşı gecesi uyarılarında bulundu. Müslümanların yılbaşı gecesinde süsleme yapmaması, hindi kesmemesi, o gün için verilen hediyelerin alınmaması, eğlenceli davetlere katılmaması, yılbaşına özel çerez almaması gerektiğini belirten ilahiyatçılar, yılbaşı gecesi Müslümanların namazlarını kılarak abdestli halde erkenden yatmalarının en doğru davranışlardan biri olacağını belirtti.

Takvim başlangıcı olmasından başka bir önemi yok

Hristiyan aleminin Hz. İsa'nın doğum günü olarak içki ve dans gibi eğlencelerle kutladıkları 31 Aralık gecesinin Müslümanlar için hiçbir önemi yok. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan din adamları, yılbaşı gecesinin Müslüman insanlar için takvim başlangıcından başka hiçbir anlamının olmadığını söylüyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 31 Aralık 2018 Pazartesi 16:17
  1. müslümanlar yılbaşında neler yapmalı
  2. müslümanlar yılbaşında ne yapar
  3. yılbaşı kutlanır mı

YORUM YAZ

  • DamirDamir24 dk önce
    Yılbaşından önce her türlü çalma,hırsızlık,rüşvet,zina,kumar,aldatma,yalan,hile,ibadetsizlik,lüks,şatafat,gösteriş ne ararsanız var .Yeni yıla sıra bile gelmez
  • AHMETAHMET29 dk önce
    Yorumcu Hulusi. Senin gibi Hristiyanlara sözümüz yok. Müslümanlar için günah yılbaşı kutlamak.
  • ramazanramazan38 dk önce
    uzmanlar diyor ki gibi başlık olmuş;))))her sene aynı terane..biz şarap içiçez ama:)))))
  • Allahın bir kulu Allahın bir kulu 50 dk önce
    Boşuna yazmayın. Müslüman toplumu kendi benliğini kaybetmiş durumda. Aslında takvim başlangıcı bile değil. Ama siz gelinde bunu anlatmaya çalışın. İnsanlar inkârda o kadar diretyorki, bunu piyango kuyruklarında da gördük. Allahtan ki dünya ya müslüman olarak gelmişiz, ama buna rağmen direnmekte ısrarlıyız. Herşeyi "elhamdülillah müslümanız" deyince bitiriyoruz. Sonrası saldım çayıra mevlam kayıra. Allah sonumuzu hayretsin.
  • görkemgörkem57 dk önce
    valla hic kimseyi takmam ve sallamam! ben bildigimi yaparim.. NOKTA!
  • engineerengineer1 sa önce
    ula hulusi sen ne dersun? gel etma eylema, sen yilbaşina rakı içersun da haberi yapanında sanki bilmemneyineyidu.
  • HulusiHulusi1 sa önce
    Kutlama da var, Rakı da içecez, Çamı da süsleycez, Çıngıl da bels, Meri de krismis, Hepi de nüvyiir, kusura da bak, çatla da patla.

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