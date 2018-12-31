Müslümanlara uyarı: Yılbaşını sakın kutlamayın!

Bugün 31 Aralık 2018 yani Miladi takvime göre yılın son günü. Hristiyanların Noel olarak kutladığı bu günü bazı Müslümanlar da Hristiyanlara özenerek kutlamalarla geçiriyor. Peki, Hristiyanların Noel adı altında eğlence, dans, içki, kumar, ağaçları süsleme, hindi kesme gibi çeşitli şeyler yaptığı gecede ilahiyatçının kutlama yapılmaması konusunda uyardığı Müslümanlar ne yapmalı?

Müslümanlar ne yapmalı?

İlahiyatçılar, 1 Ocak tarihinin Mekke'nin fethinin yıldönümü olduğunu ve bunun dualarla ve Kur'anlarla kutlanması gerektiğini belirterek, Müslümanlara yılbaşı gecesi uyarılarında bulundu. Müslümanların yılbaşı gecesinde süsleme yapmaması, hindi kesmemesi, o gün için verilen hediyelerin alınmaması, eğlenceli davetlere katılmaması, yılbaşına özel çerez almaması gerektiğini belirten ilahiyatçılar, yılbaşı gecesi Müslümanların namazlarını kılarak abdestli halde erkenden yatmalarının en doğru davranışlardan biri olacağını belirtti.

Takvim başlangıcı olmasından başka bir önemi yok

Hristiyan aleminin Hz. İsa'nın doğum günü olarak içki ve dans gibi eğlencelerle kutladıkları 31 Aralık gecesinin Müslümanlar için hiçbir önemi yok. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan din adamları, yılbaşı gecesinin Müslüman insanlar için takvim başlangıcından başka hiçbir anlamının olmadığını söylüyor.