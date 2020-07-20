Müslüman ülkede kanlı saldırı: 8 asker öldü
Afganistan'da düzenlenen intihar saldırısında, 8 askerin yaşamını yitirdiği, 9 askerin de yaralandığı bildirildi.
Afganistan'ın Meydan Vardak vilayetinin Saidabad ilçesinde düzenlenen intihar saldırısında, 8 asker hayatını kaybetti.
Afganistan Savunma Bakanlığı, intihar saldırısını düzenleyen kişinin, bomba yüklü araçla Saidabad ilçesinin Çagatu kavşağında askeri konvoyu hedef aldığını açıkladı.
Açıklamada, saldırıda 8 askerin yaşamını yitirdiği, 9 askerin de yaralandığı bildirildi.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.