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Dünya

Müslüman ülkede kanlı saldırı: 8 asker öldü

Afganistan'da düzenlenen intihar saldırısında, 8 askerin yaşamını yitirdiği, 9 askerin de yaralandığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-07-20 19:05:00 -
Müslüman ülkede kanlı saldırı: 8 asker öldü

Afganistan'ın Meydan Vardak vilayetinin Saidabad ilçesinde düzenlenen intihar saldırısında, 8 asker hayatını kaybetti.

Afganistan Savunma Bakanlığı, intihar saldırısını düzenleyen kişinin, bomba yüklü araçla Saidabad ilçesinin Çagatu kavşağında askeri konvoyu hedef aldığını açıkladı.

Açıklamada, saldırıda 8 askerin yaşamını yitirdiği, 9 askerin de yaralandığı bildirildi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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