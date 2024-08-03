Müslüman mülteci düşmanı iki yüzlü laiklerin sarı saçlı mavi gözlü aşkı!

Sırf kimliği ve dininden dolayı “Suriyelileri, Filistinlileri istemiyoruz” diyen Batıcı Kemalistler, mülteci konumuna düşen Ukrayna halkı için yardımda yarışa girdi.

7 Ekim’den beri Hamas’ı terör örgütü olarak lanse edip Gazze halkının direnişini görmezden gelen, mültecilere yapmadıkları düşmanlıkları kalmayan laikler, iki yüzlülükte Batı’yı model alıyor.

Sırf kimliği ve dininden dolayı “Suriyelileri, Filistinlileri istemiyoruz” diyen Batıcı Kemalistler, mülteci konumuna düşen Ukrayna halkı için yardımda yarışa girdi.

Elbette mazlum kim olursa olsun, dinine, diline ve ırkına bakılmaksızın yardım edilmeli, fakat İslam düşmanlığından dolayı Batıcı Kemalistler mazlumda bile dinine ve ırkına göre hareket ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, savaştan etkilenen 45 Odessalı çocuğu ağırlayarak onlara beş günlük bir İstanbul turu yaptırdı. Çocuklar, tarihi ve kültürel mekanları gezdiler, sportif faaliyetlere katıldılar ve Türk mutfağını tanıdılar. Bu program, Ukraynalı çocuklar için bu yıl üçüncü kez düzenlendi ve toplamda 150'ye yakın çocuğa ulaşılmış oldu. Ukrayna İstanbul Başkonsolosu Roman Nedilskyi, İBB'ye teşekkürlerini ileterek çocukların İstanbul'da güvende ve mutlu hissettiklerini belirtti. İBB yetkilileri ise programın gelenekselleştiğini ve çocuklara moral vermeyi amaçladıklarını vurguladılar. Etkinliğe katılan çocuklar da İstanbul'u çok sevdiklerini ve güzel anılarla döneceklerini ifade ettiler.

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45 Odessalı çocuğu ağırlayanlara kulaklarını tıkayan Batıcı Kemalistler, geçen ay Adana’da Çocuk Esirgeme Kurumunda kalan 35 Suriyeli çocuğa bir restoran tarafından yemek verilmesini gündem etmiş ve çocuklara etmedik hakaret bırakmamıştı.