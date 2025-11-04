Muslera öfkeden çılgına döndü!
Estudiantes forması giyen Fernando Muslera, Boca Juniors'a 2-1 kaybettikleri maçın ardından çileden çıktı.
Estudiantes forması giyen Fernando Muslera, Boca Juniors'a 2-1 kaybettikleri maçın ardından çileden çıktı.
Galatasaray’dan ayrıldıktan sonra Arjantin temsilcisi Estudiantes’in yolunu tutan Fernando Muslera, yeni takımında da gündem yaratmayı sürdürüyor.
Boca Juniors’a karşı 2-1 kaybedilen mücadele sonrası mikrofonların karşısına geçen Uruguaylı kaleci, maçın yönetiminden duyduğu rahatsızlığı açıkça dile getirdi.
MUSLERA: SİNİR OLUYORUM
Maç boyunca verilen kararların sonucu doğrudan etkilediğini belirten Muslera, hakemlere tepkisini gizlemedi.
Tecrübeli file bekçisi, "VAR varken maçın hakem hatalarıyla belirlenmesine sinir oluyorum. Hakem, maçın gidişatını etkileyen büyük hatalar yaptı" diyerek sert çıktı.
Muslera’nın özellikle üzerinde durduğu pozisyonlardan biri, takım arkadaşı Gabi’nin oyundan atılmasıydı.
"ELLERİNDE 200 KAMERA VAR"
Yaşananları adil bulmayan kaleci, şu sözlerle isyan etti:
"Gabi'nin kırmızı kart gördüğü pozisyondan önce Thiago'ya faul vardı. Bu tür hatalar insanın canını sıkıyor. Penaltı ya da son pozisyon bir yana, bu adil değil."
VAR teknolojisinin etkisiz kaldığını savunan Muslera, hakemlerin teknolojiyi gerektiği gibi kullanmadığını söyledi.
Deneyimli kaleci, açıklamasını "Ellerinde 200 kamera var, bekleyip doğru kararı verebilirler. Adil olmak gerekiyor" sözleriyle noktaladı.