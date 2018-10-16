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MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan: Terörün 30 yıllık maliyeti 1,5 trilyon dolar düzeyinde

Şırnak şubesi açılışında konuşan MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, “Yabancı sermaye yatırımı kaybı da eklendiğinde, terörün ülkemize 30 küsur yıllık maliyetinin, toplam 1,5 trilyon dolar düzeyinde olduğu tahmin ediliyor” dedi.

16 Ekim 2018 Salı 10:56
MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan: Terörün 30 yıllık maliyeti 1,5 trilyon dolar düzeyinde

Türkiye’nin 86 farklı noktası ile yurt içindeki teşkilat ağını genişletmeye devam eden Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Şırnak şubesini açtı. Açılışa katılan MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Şırnak’ın stratejik açıdan çok önemli bir konumda yer aldığını ancak terör faaliyetlerinden dolayı şehrin hak ettiği ölçüde gelişme gösteremediğini belirtti. Türkiye’nin terörden olumsuz yönde etkilendiğini vurgulayan Kaan, “Yabancı sermaye yatırımı kaybı da eklendiğinde, terörün ülkemize 30 küsur yıllık maliyetinin, toplam 1,5 trilyon dolar düzeyinde olduğu tahmin ediliyor” dedi. Kaan, MÜSİAD EXPO Fuarı’nın 21-24 Kasım’da düzenleneceğini belirterek, fuarın hem ülke içinde kenetlenmek, hem de yönlerini dünyaya daha çok çevirmek açısından önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Haber Tarihi: 16 Ekim 2018 Salı 10:56
  1. Şırnak
  2. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD)
  3. MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan
  4. MÜSİAD EXPO Fuarı

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