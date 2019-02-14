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Musabeyli birinciliğe doymuyor

Kilis’in Musabeyli ilçesinde eğitim gören öğrenciler Bocce’deİl birincisi oldu.

14 Şubat 2019 Perşembe 11:17
Musabeyli birinciliğe doymuyor

Kilis’in Musabeyli ilçesinde eğitim gören öğrenciler Bocce’deİl birincisi oldu.


Musabeyli Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün protokol çerçevesinde okullarda açılankurslardaYatılı ilköğretim Bölge Okulu Dart’tan sonra Bocce’de de il birincisi oldu. Bocce’de erkeklerde il birincisi, kızlarda ise il ikincisi oldu. Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cevdet Polat , okullarda açtıkları kursların faydasını gördüklerini ifade ederek, "Okul sporlarında üç birincilik kazandık. Musabeyli Kaymakamımız Ertuğrul Avcı bizlere her türlü desteği veriyor. Kendilerine teşekkür ediyorum. Bu başarıda emeği geçen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile YİBO Okul Müdürü Ahmet Polat ve Beden Eğitimi Öğretmeni Vahap Tan’a teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 11:17
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